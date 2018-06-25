糯米荔枝產量創新高 香甜Ｑ彈口感受歡迎

立委黃秀芳今舉辦「芬園鄉糯米荔枝推廣」記者會，邀請彰化縣芬園鄉鄉長參選人林世明、芬園鄉農會總幹事黃翊愷和荔農，介紹芬園鄉特產「糯米荔枝」。（圖／張如嫻攝）

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中時電子報
實習記者張如嫻

六月適逢荔枝產季，彰化縣芬園鄉的糯米荔枝產量創近年新高，芬園鄉農會也啟動收購機制。立委林淑芬表示，今年荔枝椿象肆虐，但農民仍勤於維護荔枝品質，因此產出的糯米荔枝又香又甜、果肉Ｑ彈，也盼民眾給予支持，持續推廣台灣農業。

立委黃秀芳今舉辦「芬園鄉糯米荔枝推廣」記者會，邀請彰化縣芬園鄉鄉長參選人林世明、芬園鄉農會總幹事黃翊愷和荔農，介紹芬園鄉特產「糯米荔枝」。黃翊愷表示，糯米荔枝的產季只有約兩週，雖然甜度不如黑葉荔枝，但整體口感Q彈像糯米、甜度適中、籽又小，香味也很濃郁。林淑芬也表示，糯米荔枝的香氣與甜味皆更勝玉荷包荔枝，歡迎民眾來嚐鮮。

據農業處統計，彰化縣荔枝生產總面積共942公頃，其中芬園鄉的黑葉荔枝和糯米荔枝便佔了約一半的生產面積。黃翊愷說明，今年氣候適宜，因此荔枝產量大，價格也不如去年，為照顧農民，農會也開啟保價收購機制，更發動企業認購，希望能推廣芬園鄉的糯米荔枝，並協助農民。

黃秀芳也表示，吳寶春獲世界第一的麵包便是使用芬園鄉荔枝乾，且今年糯米荔枝滋味特別甜美，口感極佳，邀請民眾至芬園鄉享受採果趣，品嚐新鮮荔枝與當地特有荔枝佳餚，同時也給予荔農支持鼓勵。

(中時電子報)

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