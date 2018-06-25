陳敬寶用鏡頭訴黑白校園！「鄧公計畫」登法國攝影節

2018年06月25日 17:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

鏡頭彷彿有力的畫筆、帶人穿越時間，進入黑白影像！一張張歲月已久的校園照憶起美好歲月！如姊妹般好友在站在黑板前展露笑顏；在樓梯間大玩捉迷藏，殊不知哈哈鏡中透玄機！

當今全球規模最大攝影藝術節─法國亞爾國際攝影節一年一度的盛會將於夏季展開，台灣攝影師陳敬寶以「鄧公計畫」系列作品獲大會節目邀請，成為首位進入該藝術節大會活動以系列作品個展方式展出之台灣攝影師。今年展期自7月2日至9月23日於亞爾瑞維拉提茲基金會(THE MANUEL RIVERA-ORTIZ FOUNDATION)展出。

成立於1970年，由在地攝影師Lucien Clergue、作家Michel Tournier與歷史學家Jean-Maurice Rouquette所創辦的亞爾國際攝影節今年邁入第49屆。歷經多年積累執辦，活動規模越趨龐大，攝影藝術隨時代演繹其定義亦被重新解讀呈現，近年展出影像創作形式跳脫傳統攝影創作概念，多元跨界展陳各類當代影像創作及嶄新的製作令人耳目一新，今年亦推出最新影像技術VR單元。該藝術節獲得法國文化部亞爾城等各重要機構支持參與，是國際攝影、影像創作專業人士盛事之一。

陳敬寶「鄧公計畫」由法國攝影師暨攝影策展人尼可拉‧哈腓特(Nicolas Havette)策劃，參與「希望」(Hope) 單元展出，為台灣攝影師首次獲大會節目內邀請個展展出。「鄧公計劃」是陳敬寶經長期研究與敏銳觀點所積累，以老師觀點花了數年觀察記錄他青少年學生的行為，照片以強烈精準的方式描寫了這段特別的人生階段，既脆弱又活躍的歲月。策展人哈腓特表示，面對陳敬寶「鄧公計畫」系列前，那些被我們塵封已久的問題輕易地被敲醒了：權力和知識的地位是什麼？男孩與女孩的身分是什麼？什麼是與生俱來的？什麼又是被教導？什麼又是我們能學習的？陳進寶用耐心與溫和的眼神，以謙遜的態度及傳達信息的使命，用親和而開放的方式陪伴他的學生及觀眾。這項創作可比擬為台灣當代社會面臨選擇的縮影，也或許可以推斷藝術家的希望。

每屆亞爾國際攝影節除全城佈滿展覽活動，亦於各古劇院、公共空間辯論研討會、座談、放映及攝影專業書籍展，其中有一教育推廣項目更促成來自九所學校機構，每年近一萬名學員免費參與亞爾城市在歷史、建築、攝影、藝術間的對話，積極落實推廣攝影藝術教育。

(中時電子報)