高市長許立明上任首赴日招商 行銷亞洲新灣區

2018年06月25日 18:29 中時 柯宗緯

高雄市代理市長許立明（中）上任後，25日首度赴日招商，行銷亞洲新灣區及和發產業園區。（柯宗緯翻攝）

高雄市代理市長許立明上任後，25日首度率領市府團隊赴日本招商考察，在東京竹芝海濱飯店舉辦「高雄in Tokyo招商大會」，行銷介紹亞洲新灣區、和發產業園區等投資環境，現場吸引近百家日商企業參與，與會者表達高度意願，市府盼成功招商引資，為執政最後階段繳出漂亮成績單。

許立明表示，高雄與日本淵源深厚，舉凡高雄築港、城市規畫與鐵道建設與高雄發展密不可分。市府全力打造亞洲新灣區，推動數位文創、會展觀光等新興產業，讓高雄成為更宜居宜遊國際都會，盼日商前來投資開發、設立公司、工廠，創造台日雙贏局面。

經發局長李怡德針對高雄投資環境簡報，他指出，市府近年透過港灣改造帶動城市轉型，亞洲新灣區重大建設相繼完成，其中特貿3、特貿5C等開發基地深具投資潛力。

此外，他提到，和發產業園區全力趕工中，適合製造業進駐，而市府除成立單一窗口解決投資問題，也提供研發與移居津貼等補助，歡迎日商投資設廠。

經發局指出，日商是高雄占比最高外資企業，累計有206家日資企業、投資金額約477億元，是高雄重要商貿夥伴。參加招商大會日籍企業涵蓋生技醫療、金融保險、通訊電子等領域，與會人員踴躍發問，熱切表達對於投資高雄的濃厚興趣。

(中時 )