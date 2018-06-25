原住民族語競賽　苗縣部落孩子脫穎而出

東河國小校長高清菊（左二）陪同芎昱竹姊弟接受縣長接見表揚。（陳慶居攝）

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縣長徐耀昌勉勵獲獎學生再接再厲，致力傳承自己母語。（陳慶居攝）

陳慶居／苗栗報導

原民會主辦的第四屆全國原住民族語單詞競賽，苗栗縣代表隊東河及泰興國小，在強敵環伺下脫穎而出，分別獲得瀕危語言組亞軍及國小組優勝。東河國小芎昱竹姊弟在家盡量使用母語，姊姊是獲獎常勝軍，弟弟首度參賽就拿大獎，堪稱傳承族語的模範家庭。

縣長徐耀昌25日上午接見獲獎學生，肯定校長和師生深耕原住民族語有成，勉勵他們繼續傳承並發揚光大。他說，各族母語的推廣不侷限在學校，更應從家庭扎根，在家與長輩、兄弟姊妹使用母語溝通，自然代代傳承。

苗栗縣多元管道落實原住民族語言教學，強化生活語言溝通能力，重視保存發展與保障、傳承，同時以競賽促進學習及驗收教學成果，面對教育資源深厚的其他縣市代表隊，仍有穩健表現。

日前在國立台灣師範大學舉行的決賽，國中組28隊、國小組29隊、瀕危語別國小組11隊、國中組13隊，總計81隊531人參賽。經過2天激烈競賽，東河國小獲瀕危語言組亞軍，獲頒6萬元獎金；泰興國小也贏得國小組優勝獎，獲1萬元獎金。

東河國小校長高清菊表示，學校平日安排族語教學之外，也鼓勵學生回家多以族語跟家人交談，但近年來部落人口嚴重外流，族語傳承顯得比較困難，不過學校仍透過課程和網路等資源，盡力讓部落孩子能熟悉自己的母語。

(中時 )

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