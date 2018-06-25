文大宿舍地下室　都發局認定違規隔間限期改善

北市都發局、建管處今前往文化大學宿舍現勘，發現地下室停車位少2個，被挪為放置洗衣機及雜物間使用，違反建築法規定，要求校方限期15天內改善，逾期未改善將開罰6萬至30萬元罰鍰。（林縉明攝）

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文化大學宿舍爭議持續延燒，民進黨議員簡舒培日前爆料，文大宿舍地下室停車場違規使用，北市都發局、建管處今（25日）到場現勘，建管處使用科股長楊景程勘後表示，動態安檢部分符合規定，但地下室停車場減少2車位，被做為雜物間及放置洗衣機，違反建築法73條，要求校方15天內限期改善，逾期未改善將開罰6萬至30萬元，得連續開罰。

文化大學宿舍違規使用案，該土地為住2特，依台北市土地使用分區自治條例規定得做為集合式住宅，但不得作為寄宿住宅使用，都發局日前到場會勘，但遭校方以學生正在期末考為由拒絕進入勘查，都發局22日已發函給文大，要求10天內陳述宿舍使用情形，因宿舍地下室停車場又被爆料違規使用，都發局、建管處等單位今到場現勘。

針對地下室停車場違規使用部分，建管處表示，現勘發現少了2個停車格，被挪為放洗衣機及堆放雜物間，有擅自變更事實，已要求校方15天內陳述並改善，若未改善可罰6萬至30萬罰鍰；至於煙霧偵測器、樓梯間通道是否阻塞等項目都符合規定。

都發局建築管理科正工程司高國峰表示，現場有發現床等設施，初步看來是校方提供學生使用，是否認定為寄宿住宅會等校方陳述後，綜合現勘情況判定，預計7月2日會認定。

對此，文化大學公共事務室主任楊湘鈞回應，近7年來配合都發局進行4次安檢都合格，不清楚地下室何時被隔間？若都發局認定違規使用，校方會配合法規改善。

(中時 )

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