塗鴉被指偷走圓山石狛犬 統促黨員：要我承認太遷強

2018年06月25日 18:09 中時 李文正

去年8月中，圓山水神社的4支柱子遭塗鴉，士林地院開庭審理，被告張修嘉說有做就會承認，否認有犯罪。（報系資料照）

去年8月中，中華統一促進黨黨員張修嘉到圓山水神社內，在4支柱子上塗鴉，破壞神社外觀，而「草山水道」經北市府文化局認定，神社是「市定古蹟」，檢方依違反《文化資產保存法》、毀損罪起訴，士林地院今（25日）開庭，張否認犯罪，認為塗抹的是水泥漆，用水就能抹去，而消失的石狛犬則與他無關，如果就是他做的，他就會承認。

去年8月14日民眾發現位在士林區的圓山水神社，4支柱子遭人塗上「奪台殺民一百萬、侵華虐殺數千萬、日寇倭奴狗畜生、皇民賤種三腳仔」不堪字眼，步道旁邊的一對石狛犬，一隻消失不見、一隻跌落地上，檢警因而懷疑是張所為，但始終找不到上百公斤的石狛犬去向。

張庭後表示，神社的塗鴉是用水泥漆，任何人都知道用水就能擦去，事後自來水公司人員，也已迅速復原，怎麼能說是毀損，另外，文資法部分，張說依照法令古蹟必須存在50年，才能定為古蹟，但根據簡介，神社是1990修建而成並非古蹟。

張更抱怨，他全程都用GoPro錄影，塗鴉過程是坦蕩蕩，還在監視器畫面留下身影，並沒有要躲藏，而石狛犬真的不是他偷的，檢察官偵訊時告訴他，不承認的話難道不怕出去被人笑孬種，張辯解說：「要我承認，太牽強。」

(中時 )