舊台汽車站大樓閒置20餘年，北港鎮公所要活化

舊台汽車站大樓閒置20餘年，北港鎮公所要活化。（張朝欣攝）

友善列印
中時

張朝欣／雲林報導

雲林縣北港鎮舊台汽車站大樓閒置20餘年，北港鎮公所與雲林縣政府規畫重建成為「北港轉運站」，整合國道與地區客運方便民眾搭乘接駁，25日鎮公所表示目前已請國有財產署盡速報廢舊車站大樓重建，讓閒置空間得以發揮最大功效。

位於北港鎮華南路與大同路口的舊台汽北港車站大樓，自1997年開出最後1班國光號後，即停止營運閒置至今，車站大樓因缺乏維護殘破髒亂，成為地方治安衛生死角。

北港鎮長張勝智表示，為建構地方交通轉運點、活化閒置空間，曾邀請縣政府、國有財產署共同研議，國有財產署同意進行舊車站大樓報廢程序，一旦完成便可展開拆除工作，新車站大樓興建經費將向交通部公路總局申請。

縣府工務處指出，新車站大樓興建工程已先行完成設計，規畫10席月台，備用車位11位，可納入北港地區所有國道與地區客運車輛，目前問題在於舊車站大樓使用年限未到，必需設法解套才能拆除重建。

民眾認為「北港轉運站」計畫在2015年即提出，至今遲遲沒有進展，閒置的舊車站大樓無人管理不僅有礙觀瞻，更影響地方發展，希望相關單位能盡速解決這個問題。

北港鎮公所說，北港朝天宮每年吸引700萬人次遊客，鎮內3家客運的車站均設於市區，大型客運車輛頻繁進出市區，經常造成交通打結，為改善交通動線，將請縣府、立委共同協助，早日完成「北港轉運站」的興建。

(中時 )

京城君匯愛心不落人後 義賣賓士… 露營、餵牛一次搞定 孩子放電媽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。