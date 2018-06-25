舊台汽車站大樓閒置20餘年，北港鎮公所要活化

2018年06月25日 18:28 中時 張朝欣

張朝欣／雲林報導

雲林縣北港鎮舊台汽車站大樓閒置20餘年，北港鎮公所與雲林縣政府規畫重建成為「北港轉運站」，整合國道與地區客運方便民眾搭乘接駁，25日鎮公所表示目前已請國有財產署盡速報廢舊車站大樓重建，讓閒置空間得以發揮最大功效。

位於北港鎮華南路與大同路口的舊台汽北港車站大樓，自1997年開出最後1班國光號後，即停止營運閒置至今，車站大樓因缺乏維護殘破髒亂，成為地方治安衛生死角。

北港鎮長張勝智表示，為建構地方交通轉運點、活化閒置空間，曾邀請縣政府、國有財產署共同研議，國有財產署同意進行舊車站大樓報廢程序，一旦完成便可展開拆除工作，新車站大樓興建經費將向交通部公路總局申請。

縣府工務處指出，新車站大樓興建工程已先行完成設計，規畫10席月台，備用車位11位，可納入北港地區所有國道與地區客運車輛，目前問題在於舊車站大樓使用年限未到，必需設法解套才能拆除重建。

民眾認為「北港轉運站」計畫在2015年即提出，至今遲遲沒有進展，閒置的舊車站大樓無人管理不僅有礙觀瞻，更影響地方發展，希望相關單位能盡速解決這個問題。

北港鎮公所說，北港朝天宮每年吸引700萬人次遊客，鎮內3家客運的車站均設於市區，大型客運車輛頻繁進出市區，經常造成交通打結，為改善交通動線，將請縣府、立委共同協助，早日完成「北港轉運站」的興建。

(中時 )