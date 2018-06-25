獄探今昔展 受刑人寫藏頭信拖鞋夾帶違禁處處有玄機

2018年06月25日 18:17 中時 陳淑芬

台中看守所所長葉碧仁指出，「獄探今昔 引嶺共榮」檔案文物展希望讓民眾了解矯正機關演進史，一改過去黑暗刻板印象。（陳淑芬攝）

台中看守所教化工場木工班手工製作木椅，造型亮麗頗受市場喜愛。（陳淑芬攝）

矯正機關曾查獲受刑人寄出的藏頭書信，竟有玄機。（陳淑芬攝）

台中看守所舉辦「獄探今昔 引嶺共榮」檔案文物展25日開幕，展出檔案文物及矯正機關過去查扣的獄政文物，讓人大開眼界。「將手邊的大麻都處理掉，手機也別用了」有收容人寫的信件每行首字竟藏此玄機；有人把拖鞋底及書本挖空藏放禁品，還有技高一籌的受刑人以電池、筆蕊及刮鬍刀馬達，製成違規的電動刺青工具。

台中看守所舉辦「獄探今昔 引嶺共榮」檔案文物暨教化作業藝文展，25日在嶺東科技大學藝術中心登場，將展至6月29日，展示台中看守所歷史建築照片檔案、矯正處遇措施演變古今對照資料及日治時期獄政文物等，還有收容人教化技訓作品及收容人生活實況紀錄，揭開矯正機關神秘的面紗。

台中地檢署檢察長張宏謀與會表示，台中看守所彙整出矯正機關的檔案文件，讓參觀民眾能了解獄政及人權維護的演進，值得肯定與讚許。台中看守所所長葉碧仁則指出，台中看所守成立迄今已有66年歷史，展品中除日治時期獄政文物外，並向嘉義監獄商借26項獄政文物，希望讓民眾了解矯正機關演進史，一改過去黑暗刻板印象。

展品中令人眼睛一亮的是矯正機關過去所查獲受刑人的違禁物展品，包括「藏頭書信」中暗指「將手邊的大麻都處理掉，手機也別用了」；「連字書信」寫著「開」「婷」「連」「落」「我」「同」「案」，「說」「搶」「知」「事」「錢」「老」「大」等暗語；還有拖鞋底挖空、書籍內頁挖空藏放香菸及手機等違禁品。

(中時 )