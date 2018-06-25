獄探今昔展 受刑人寫藏頭信拖鞋夾帶違禁處處有玄機

獄政文物中有過去曾查獲受刑人，將拖鞋底挖空藏放違禁品。（陳淑芬攝）

友善列印
中時
台中看守所所長葉碧仁指出，「獄探今昔 引嶺共榮」檔案文物展希望讓民眾了解矯正機關演進史，一改過去黑暗刻板印象。（陳淑芬攝）
台中看守所教化工場木工班手工製作木椅，造型亮麗頗受市場喜愛。（陳淑芬攝）
矯正機關曾查獲受刑人寄出的藏頭書信，竟有玄機。（陳淑芬攝）

台中看守所舉辦「獄探今昔 引嶺共榮」檔案文物展25日開幕，展出檔案文物及矯正機關過去查扣的獄政文物，讓人大開眼界。「將手邊的大麻都處理掉，手機也別用了」有收容人寫的信件每行首字竟藏此玄機；有人把拖鞋底及書本挖空藏放禁品，還有技高一籌的受刑人以電池、筆蕊及刮鬍刀馬達，製成違規的電動刺青工具。

台中看守所舉辦「獄探今昔 引嶺共榮」檔案文物暨教化作業藝文展，25日在嶺東科技大學藝術中心登場，將展至6月29日，展示台中看守所歷史建築照片檔案、矯正處遇措施演變古今對照資料及日治時期獄政文物等，還有收容人教化技訓作品及收容人生活實況紀錄，揭開矯正機關神秘的面紗。

台中地檢署檢察長張宏謀與會表示，台中看守所彙整出矯正機關的檔案文件，讓參觀民眾能了解獄政及人權維護的演進，值得肯定與讚許。台中看守所所長葉碧仁則指出，台中看所守成立迄今已有66年歷史，展品中除日治時期獄政文物外，並向嘉義監獄商借26項獄政文物，希望讓民眾了解矯正機關演進史，一改過去黑暗刻板印象。

展品中令人眼睛一亮的是矯正機關過去所查獲受刑人的違禁物展品，包括「藏頭書信」中暗指「將手邊的大麻都處理掉，手機也別用了」；「連字書信」寫著「開」「婷」「連」「落」「我」「同」「案」，「說」「搶」「知」「事」「錢」「老」「大」等暗語；還有拖鞋底挖空、書籍內頁挖空藏放香菸及手機等違禁品。

(中時 )

華山分屍》檢警只找到一乳 陳嫌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。