露營、餵牛一次搞定 孩子放電媽媽放空的好所在

「耀輝牧場」剛出生一週的小牛，開放讓遊客餵奶、親近。(圖/中時電子報提供)

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中時電子報
綜合報導

家長帶孩子出遊，地點的考量不外乎就是孩子能盡情放電，爸媽能夠盡情放鬆，因此「牧場」成為了親子的最佳旅遊去處！

「耀輝牧場」的兒童遊樂區。(圖/中時電子報提供)

位於桃園楊梅區瑞原里的「耀輝牧場」就是闔家歡樂的好所在，它是兼具生產與休閒的畜牧場，不僅提供多項體驗活動，像是乳牛餵食、休閒垂釣、乳牛生態導覽、榨乳教學、滾牧草及鮮奶麻糬、陶瓷彩繪DIY，還可以烤肉和露營。走進牧場，右側設有小型溜滑梯及玩具車，等候時可以讓小孩盡情玩耍；左側則是充滿閒情逸致的涼亭，提供大人享受徐風、停頓的地點；下方的大片草原是讓遊客露營和烤肉的地方，並設有8間盥洗室。

來到「耀輝牧場」可以體驗餵牛吃牧草。(圖/中時電子報提供)

牧場老闆表示，「耀輝牧場」主要以生產牛奶為主，故牛隻食用的牧草會使用A級草料，每日也會透過乳品檢測調整牧草提升牛乳的品質。而牛隻休息的「床」則是使用木屑，乾燥又防滑，若是開始潮濕則會更換新木屑。因此，「耀輝牧場」有別於其他牧場會有飼養牲畜的氣味，這裡則會有牧草及木屑的香氣，場地也很乾淨。

牧場剛出生的小牛會牽在柵欄外，目的是方便遊客餵奶及近距離接觸。牧場共分為三個區域飼養，分別是懷孕跟待產的母牛為一區、種公牛區以及蜜奶牛區，透過牧場主人的簡單解說，讓遊客更了解飼養牛隻的方式。另外，牧場目前也在生產寶島甘露梨，保存期限比一般水梨來得長，吃起來也更甜更脆，許多遊客都慕名而來。

現在的出遊不再只是觀感的享受，還要兼具教育意義及真實體驗，因此「牧場」成為許多家庭出遊的首選。無論是想要露營還是DIY，下次不妨帶著全家大小來「耀輝牧場」來場豐富精采的體驗。

【耀輝牧場】

地址：桃園市楊梅區瑞原里12鄰91-4號

電話：03-4758049

時間：週一至週五、週日07:00-18:00，週六公休

(中時電子報)

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