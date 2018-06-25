全國首辦社區共融空間，打破世代隔離

打造全國第一個「社區多世代共融空間」，老中青三代皆能在此交流並得到照顧。（林和生攝）

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屏基全國第一個「社區多世代共融空間」，戶外遊戲場兼顧身障及一般孩子需求。（林和生攝）

台灣面臨高齡化，孤獨成了不可避免的課題，屏東基督教醫院結合宿舍大樓及鄰近勝利之家，打造全國第一個「社區多世代共融空間」，有泳池、花園與遊戲場，不管親子、長輩或身心障礙者，都能在此進行跨世代交流，得到照顧與成長。

取名為「聚樂部」的場域，屏東縣長潘孟安期許此處能照顧每位民眾的多元需求，長者可以得到關照、青年得以發揮所長、幼童能夠快樂成長、身心障礙者可以無礙參與社會，實現「世界大同」的理想藍圖。

屏基院長余廣亮說，透過與統一超商「及早救智」計畫零錢捐的募款支持下，打破過去隔離不同福利服務對象的模式，老人不再只有長青學苑、社區關懷據點，婦女、親子不只有婦女福利中心、親子館，身心障礙者也不會無處可去，提供給不同世代共享、共用的場所。

揭牌啟用這天，已有不少民眾報名相關課程，包括老幼融合的體適能課、水中有氧，看得出來上課的老中青三代，臉上都掛滿笑容。

勝利之家社工室主任陳秀琴指出，共融空間舉辦一系列運動、心靈相關的課程與活動，創造跨世代彼此交流機會，例如在花園有治療師提供園藝輔療課程，各年齡層、不同障別民眾都能參與交流，藉此了解並尊重不同族群的獨特性，建立友善認識與情感連結，最後促成多世代共融，讓社區形成在地緊密的支持系統。

(中時 )

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