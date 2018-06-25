創世邀小丑哥mimofatguy與特教班小朋友互動 歡樂無限

▲創世基金會邀小丑哥mimofatguy在福美大飯店與特教班小朋友歡樂互動。（楊樹煌攝）

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▲小丑哥籲請善心民眾踴躍支持創世草屯院首次辦理的「福美雙全 植愛滿滿 公益童樂會」造顧院內植物人。（楊樹煌攝）

創世基金會為植物人孩子圓夢，下月22日將舉辦「福美雙全 植愛滿滿 公益童樂會」，將邀小朋友最愛的香蕉哥哥與小丑哥哥到場同樂，期讓南投地區孩子享有個充滿愛與歡樂暑假，只是該場童樂會迄今認票不到1成，創世今25日在福美大飯店舉辦預演活動，邀特教班小朋友參與，歡樂無限，但盼認票者踴躍認購並二次公益贈弱勢孩童。

創世基金會今天在福美大飯店邀請草屯國小特教班20位孩子一起童樂，小丑哥哥mimofatguy首度來南投表演，無厘頭又誇張動作和表情，逗得孩子們笑聲不斷，小丑哥哥看到小朋友很興奮跟開心，也非常感動，特在現場折氣球給小朋友，希望讓他們帶回去的不只是歡笑更是回憶。

創世草屯院目前安養在地54位植物人，成立迄今近10年，很多設備都已不堪使用，急待添購與更新，為號召大眾一同支持，由日寶醫療器材與福美大飯店支持場地及下午茶餐點，因此決定7月22日辦理「福美雙全 植愛滿滿 公益童樂會」，將邀小朋友最愛的香蕉哥哥與小丑哥哥到場同樂。

創世基金會表示，這是草屯院首次辦理童樂會，預計200個名額，目前認助不到1成，令工作人員焦急不已，盼各界能踴躍認助入場券，每張500元，還可參加住宿券及兒童電動車抽獎，並歡迎轉捐植物人家庭孩童或弱勢家庭小朋友，整場收入扣除成本後，將添購草屯院拍痰器與噴霧治療機等設備，提升院民的照護品質。認票專線：(049)255-1119。

(中時 )

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