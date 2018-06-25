小英被朝中太后綁架？丁守中：柯文哲是鰲拜還是年羹堯？

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中時電子報
綜合報導

台北市長柯文哲上周拜會前立法院長王金平，傳出會面時，柯文哲提到「小英現在是被太后、太子掌控」，國民黨台北市長參選人丁守中今天則反問，「那柯文哲是年羹堯還是鰲拜嗎」？意指柯文哲是朝廷之外意圖干政、「很強的驕兵悍將」，他也說，柯文哲此舉無疑就是試圖操作棄保，分化民進黨。

針對民進黨提名人姚文智指主張九二共識的丁守中是國民黨，柯文哲則是國民黨2.0的說法，丁守中重申，「姚文智的頭腦不清楚」，才會這樣認定。至於姚文智頭腦不清楚的地方，丁守中認為，就是他把目前選戰一直往統獨或藍綠之間操作。事實上，年底的台北市長選戰是一場「專業對不專業的選戰」，台北市需要專業帶領，大幅提振城市競爭力，讓市民生活更好、安居樂業。

丁守中今天下午繼續大安區基層里長的請益行程，第一站就來到過去11年得到「全國治安標竿社區」的錦華里。錦華里長溫美珠過去也是丁守中服務處主任，兩人見面相談甚歡。

丁守中也強調，他與柯文哲完全不一樣，因為丁守中做實事，柯文哲一直在講空話。至於媒體追問，是否擔心柯文哲多次拜會王金平，是想挖藍營選票？丁守中則說自己一點也不擔心，國民黨支持國民黨是天經地義的事情。

(中時電子報)

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