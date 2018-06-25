培養老人專科人才！成大醫院要蓋全台首家老人醫院

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台灣進入高齡化社會，成大醫院打算在敬業校區蓋台灣第1家老人醫院，院內專為老年人看病門診，重點在培育老人專科醫師人才、發展高齡醫藥生技研發產業與建立老人醫療照護政策模式作政府政策參考，全案經額高達29億元，行政院已核定興建，2022年完工啟用。

成大醫院率先興建台灣第一家老人醫院有其具備條件，包括成功大學有全台第1個老年學研究所、成大醫院曾設立全台第1個老年專屬病房，台南市65歲以上老化人口是6都第2，這些因素促使成大醫院率先興建老人醫院。

這棟全台第1家老人醫院將在2022年完工，全院收治對象以65歲以上高齡人口為主，包括50歲以上的失智症患者與49歲以下的身心障礙者，另45歲至64歲的初老病患為其次的治療對象。行政院考量台灣社會高齡化兼實施長照2.0政策，已核定成大醫院的興建計畫。

老人醫院的興建由教育部分4年編列15億，成大醫院自籌14億，共29億經費，1樓至9樓為老人醫院，10樓至12樓為高齡醫藥智慧照護發展教育中心，全院急性病床加特殊病床共440床。

成大醫院主秘趙庭興表示，興建老人醫院的重點在培育老人專科醫師、發展高齡醫藥生技研發產業與建立醫療照護政策模式提供政府參考。院內現有老人專科醫師20位，未來盼能培育75位以上的老人專科醫師。

成大醫院要蓋全台首座老人醫院，院內病患都給予肯定，認為此舉對老人是一大福音，未來對老人的照料會更齊全、方便。

(中時 )

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