飼主注意！北市免費貓犬課程開始報名

台北市動物保護處將於7月16日至8月24日期間開設貓犬學校，即日起開始報名。（北市動保處提供）

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飼主看過來！台北市動物保護處將於7月16日至8月24日開設貓犬學校暑、秋季班，各季班期規畫7堂課，分為可帶狗狗同行的4班動態課程及3班靜態課程，每堂課2小時，提供正確飼養及照護寵物知識，即日起開放報名。

北市動保處表示，課程除規畫犬隻行為與飼養常識相關課程外，大安社區大學特別邀請全國動物醫院的獸醫師團隊為飼主解說「毛小孩的日常餵養照護」等生活動物醫療照護常識。

貓咪行為諮詢醫師林子軒則開設「一起生活吧!貓小孩」課程，還有正向思維藝術Polo拔、DOG老師全能發展學堂的犬隻行為訓練師等師資陣容，犬隻吠叫、暴衝、基本服從等教養問題，通通可在課程獲得解答。

動保處動物管理組長翁綉雯表示，貓犬學校自2015年開辦，分為可帶狗狗同行的動態課程和靜態課程，前者每班人數限制為10人，後者為30人，歡迎飼主一起學習正確飼養觀念。

北市動保處表示，課程舉辦地點分別於內湖、萬華、中正、北投、大安、文山及信義等7所社區大學，如欲參與靜態課程，可直接向各社區大學報名，動態則採網路預約報名，飼主務必確認狗狗完成晶片植入、寵物登記及疫苗計畫完整，網路預約報名請上https://goo.gl/fH9KPU（暑期班)與https://goo.gl/FUJJjy（秋季班)。

(中時 )

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