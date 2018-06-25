蘇稱板橋435特區沒人潮 文化局駁：留點淨土給藝術家

2018年06月25日 19:24 中時 吳岳修

新北市長參選人蘇貞昌批板橋435藝文特區不如台北松山文創及高雄駁二特區，主張引入商機帶來人潮，新北市府文化局強調「定位不同」，435定位為藝術家與親子的藝術天地，並非追求營利與人潮的百貨商場，「要多保留點純藝術淨土給藝術家」。

蘇貞昌主張，板橋435藝文特區過去是退輔會訓練中心，區內留下具台灣特色的眷村、禮堂、司令台等歷史建築，園區內還有大樹、大草坪，是個非常棒的假日休憩地，但是「沒有發展成如台北松菸或高雄駁二的文創基地，很可惜！」他未來要打造讓藝術家與創作家擺攤的藝術街、邀請劇舞團等文化團體表演、園內思源圖書館改成觀光溼地館，才能吸引更多人潮。

新北市府文化局對此相當不以為然，局長林寬裕表示，435藝文特區經營取向與松菸及駁二定位不同，435以藝術為主體的活化策略，打造讓藝術家安心創作、不受干擾的藝文環境與氛圍，藝術環境的營造不應以｢文創」、「市集」等商業形式作為唯一考量，片面用商業思考的營運方式，反而會排擠第一線藝文工作者。

進駐435的藝術家江基名力挺文化局，他認為，「既然已經有華山、松菸及駁二這些以商業藝文活動為亮點的藝文場域，就更該保留園區以『藝術家夢想基地』為營運主軸的品牌特色。」

435玩具博物館總監江宜馨也說：｢孩子們成長需要的，不是滿滿商業氣息濃郁的環境，而是一個能容納自由創造的藝文空間，館內每週間進行的玩具文化導覽場次、數量之多，即可證明台灣第一線學校教育需要435這樣的藝文空間」。

(中時 )