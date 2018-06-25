姚文智批柯P吃滷肉飯裝窮 鄉民：有台灣價值的都吃法國菜

2018年06月25日 19:32 中時電子報 黃麗蓉

民進黨台北市長參選人姚文智，日前諷台北市長柯文哲用房子貸款打選戰，還去吃金峰滷肉飯，根本是在「裝窮」。柯P則回應說，自己是被帶去吃金峰滷肉飯，「中午總是要吃飯，不然要去哪裡吃？」PTT鄉民酸姚：有台灣價值的都吃法國菜。

柯文哲在臉書宣布用自家房子貸款2000萬來打選戰，還說貸款完，就去吃滷肉飯，因為後來想想，還是吃比較便宜的就好。柯文哲的IG也貼出他大啖滷肉飯的影片，上頭寫著：「貸款後的第一餐，幕僚：『請問這位先生瞬間負債2千萬的感覺是...？』#只能苦笑 #你們不是當事人才笑得出來 #不要點太多菜拜託」。姚文智對此批柯是在裝窮。

其實，金峰滷肉飯算是台灣人氣美食，也是饕客們力推的朝聖名店之一，被譽為「滷肉飯界LV」，用餐時段通常是大排長龍。

針對姚文智「裝窮」的說法，鄉民們酸說：「吃什麼才符合台灣價值？」、「姚蚊子是都吃多高級，滷肉飯被嫌裝窮，要一般民眾怎辦？」、「這是在偷婊1個月花6萬請專門廚師的那位嗎？」、「姚文智嫌票太多嗎...」、「不然姚大哥打個卡秀一下自己都吃啥，比較有台灣價值。」、「金峰算蠻有名的，姚文智可能不知道，還以為是路邊小店。」、「滷肉飯配菜點一點也是不錯的一餐，不然姚都吃啥？」、「民進黨自助餐：3萬的價格，1490的品質。」

(中時電子報)