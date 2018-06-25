婦人失蹤33年宣告「死亡」 熱警協尋老婦「復活」助母女團圓

69歲的吳姓婦人(右)失蹤33年，已被法院宣告死亡，吳婦女兒(左)還幫母親購買塔位，年年祭拜，麻豆警分局麻豆派出所員警吳孟宇從11年前的通報資料尋人，幫助母女團圓。（麻豆警分局提供）

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69歲的吳姓婦人33年前離家後音訊全無，且被法院宣告死亡，其實她尚在人間，因查無身分加上輕微失智，被安置在台東一處安養機構11年之久，台南市麻豆警分局派出所員警吳孟宇從之前的一筆通報資料抽絲剝繭，半年間比對上百筆資料，循線找到吳婦住在新竹的女兒，2人久別重逢，仍能一眼認出彼此，終於團圓。

吳孟宇是南市警察局有名的「尋人高手」，總會利用公務之餘查案，多年來已經幫400多位身分不明者找到回家的路，這次他在警政知識網身分不明系統查到一筆2007年的通報資料，一位計程車司機在台東火車站載客，該名婦人疑似有失智傾向，說不清要往何處，於是到派出所報案。

因為該名婦人身上並無證件，也說不清自己從何而來，警方通報台東縣社會局協助安置，等待家屬能上門指認，沒想到吳姓婦人這一待就是11年。

吳孟宇比對數年來失蹤人口報案資料並無所獲，一轉念就往已除戶人口查詢，查到疑似是吳婦資料，發現吳婦還有一名女兒住在新竹，他拿照片前往讓她指認，吳婦女兒一看當場愣住，沒想到母親竟然還在世上，後來安排2人見面，分開33年竟然還能認出彼此，恍如隔世，2人相擁淚流滿面。

吳婦女兒說，母親因不堪長期被父親家暴離家出走，當時她才念國中，7年後依法宣告死亡，她跟弟弟長大後還幫母親在靈骨塔設置塔位，年年返鄉祭拜，沒想到她竟然還在人世，很感謝員警幫忙，未來希望能接母親就近安養，彌補親情缺憾。

(中時 )

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