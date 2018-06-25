2018臺北兒童藝術節 真實與虛幻之間

2018年06月25日 19:37 中時電子報 臺北兒童藝術節

《擊樂精靈開Party！》劇照。（©財團法人擊樂文教基金會）

《能源詩集》互動式裝置。（©Alessandro-Vincenzi）

《五個高女人》劇照。（©Maduixa-Mulïer-Alta）

《城鄉河粉》劇照。（©Nguyen-The-Duong）

藝術是一種培養思考的方式，保持獨立思考的能力，才能面向全面啟動的世界。科技資訊的改變讓每個人都有建構自己小宇宙的機會，網路程式多媒體已經是生活必需品，不再需要刻意學習就能接觸，然而誕生於這個新世代的孩子們充滿行動力與執行力，要怎樣的美學體驗，才能滿足這個世代孩子們想動的心？

其實，孩子們在日常中，動畫、遊戲的科技娛樂應用，早已超乎成人的程度。劇場裡的表演若能將科技藝術和現場表演結合起來，為機械加上溫度，那麼一定比平板、手機遊戲更為吸睛。2018臺北兒童藝術節以「真實及虛幻之間（Real / Virtual - Betwixt & Between）」為策展主軸，以文化、科技、環保作為經緯，匯集7國藝術家巧思，安排11檔售票演出、12檔免費展演，搭配上臺北市各個親子場館的串聯活動，讓孩子們這個暑假過得歡樂又充實。

科技人文，交互精采

透過自動化機械裝置牽引特製木偶的新歌劇《格列佛的夢》，是舞臺藝術家Roland Olbeter作品，戲中所有的舞臺布置、表演和樂器機器人都架設在一個貨櫃裡，打開貨櫃、按下開關，就能啟動機器人魔法，展現格列佛的未來旅程。西班牙公仔劇場的《銀幕之人》則屬光影劇場，應用多媒體與偶戲表演，結合數位與實體素材，把大銀幕當成手掌裡的手機滑啊滑，讓冰冷冷的銀幕有了劇場溫度，一段友誼與夢想的故事娓娓道來。

國內團隊則不約而同地以「兄弟」作為故事主角。國立臺灣戲曲學院臺灣京崑劇團帶來兒童戲曲《財神兄弟》，利用財神兄弟的故事，深入淺出地說出安穩踏實的處事道理，也讓傳統戲曲不再生硬有距離。鞋子兒童實驗劇團的《桃太郎的淘汰郎》改編自日本民間的傳說故事，除了家喻戶曉的桃太郎之外，面對慢飛天使淘汰郎，攜手合作的兄弟情誼，更是劇團想要告訴觀眾的深刻寓意。偶偶偶劇團的《紙箱的異想世界》物品劇場，則邀請親子從工作坊開始動手發想，手作自製可穿戴的紙箱面具，扮成劇場角色和劇團共同演出。與財團法人擊樂文教基金會夥伴合作的2018豆莢寶寶兒童音樂會《擊樂精靈開Party！》，則是以音樂曲目融合故事劇情，展現打擊樂的多樣性與不同面貌。

《拇指小英雄》自2010年與義大利拉斐爾藝術合作社共製首演以來，已是兒藝節的經典招牌節目，小拇指每年也率領著各個階段的小朋友一同冒險。本劇根據法國兒童文學之父夏爾‧貝洛的童話故事改編，當觀眾走進木屋裡，說故事姊姊以超寫實的聲音描述，說出每個孩子對於遺棄的恐懼。現場道具製造的音效聲響，加強了黑森林裡的臨場感，專注於聽覺的故事劇場，讓孩子恣意創作的故事畫面無所侷限，每個人都是獨特的小英雄。

迷你小戲，親密感受

如果你已經是《拇指小英雄》的觀眾，那麼相信你對於臺北兒童藝術節樂意打破大眾預期的觀賞經驗非常有感，致力於介紹世界各種兒童表演藝術形式給臺灣觀眾的臺北兒童藝術節今年規劃了迷你小戲系列，邀請法國、俄羅斯、西班牙三地不同國家、不同風格的微型演出，每場8至15觀眾的迷你表演，一起在中山堂廣場的露營車與木帳棚裡，創造親密獨特的觀眾視角。

哈囉鬼藝術用《秘密心》浮空投影劇場說一個愛與長大的故事。利用真實物件及虛擬投影相互交錯出一個似真亦假的小世界，一個只有你的內心深處知道的祕密宇宙。就像是窩在被子裡與玩具布偶的悄悄話，這次則是與其他的觀眾一起分享主角的小祕密。

極富惡搞趣味的《恐怖露營車》是法國電木劇團二度來臺的驚悚呈現，一直勸你不要進場的車子管理員，黑暗又密閉的恐怖車廂，群體緊密的恐懼體驗，也許只有不再怕黑的大小孩和電木劇團才能玩弄恐懼，把驚聲尖叫變成驚聲尖笑。來自俄羅斯的暗影劇場，偶歌劇《卡門》則是將原汁原味的比才歌劇濃縮成6分鐘兒童版，所有的愛恨情仇就在這玲瓏歌劇院裡，不只改變你觀看的方式，也挑戰你對於巨觀微觀的細膩轉換。

落實環保，永續發展

環保概念已是孩子們在學校的必修課程，今年兒藝節大刀闊斧的改變重點之一，就是以「用紙減量」來落實對應環保教育，縮減今年紙本手冊篇幅，朝向無紙化、電子化的目標邁進。

免費展覽則再度邀請到2014年獲口碑好評，以資源回收作為創作發想起源的西班牙鏗鏗鏘鏘工作室，展出《能源詩集》。將廢棄物改造成原創及太陽能的互動裝置，設下機關，透過手腦並用解開密碼，成為一首首趣味「小詩」，展現「創意、回收╱再生、遊戲」的再生能源概念。家長與孩子們一同參與的過程中，也從中感受創作的樂趣，一起來寫一首環保詩。

焦點議題，多元觀賞

來自越南的新馬戲劇團是兒藝節首次邀請的東南亞表演團隊，《城鄉河粉》以無語言的法式新馬戲演出，融合居家日常觸手可及的竹簍、竹竿作為雜耍道具，以創新融會傳統，將越南歷史人文的新與舊以音樂串起。在外來人口多元化及同樣擁有豐富歷史文化的臺北，《城鄉河粉》除了帶來馬戲特技的視覺饗宴，也替親子創造東南亞風俗民情的文化刺激。

而目前為歐陸最熱門巡演節目之一的《五個高女人》，由5位來自西班牙的草莓劇團（Cia Maduixa）女性表演者踩高蹺在廣場起舞，挑戰人體肌力、耐力與平衡極限，除了在充滿生命力的演出中，向媽媽及所有的女性致敬之外，也在表演中融入自由議題，延伸觀賞後的親子討論與樂趣。此次原班人馬移師中山堂廣場、圓山花博廣場、臺北市電影主題公園，將在臺北兒童藝術節中「亞洲首演」。

免費演出，全家同樂

今年臺北兒童藝術節將帶來3場免費大型戶外演出，6月30日於大安森林公園露天音樂臺登場的是《瘋戲樂Cabaret》，由瘋戲樂工作室打造親子家庭版，演出融合歌舞、喜劇、即興，內容包含百老匯歌曲、中港臺流行歌曲等原創組曲，重現臺灣早期歌廳秀風華。7月14日在大湖公園大草坪，由臺灣新兒歌樂團─遊唱寶貝接續帶來的《遊唱動物園》，將兒歌重新用bossanova的慵懶風格重新編曲，呈現優雅可愛、夏日風味的爵士搖擺。

最後，7月15日由曾受邀擔任法國新馬戲藝術節開幕演出嘉賓的FOCA福爾摩沙馬戲團帶來《土地的歌》。《土地的歌》有特技、雜耍、立方體、扯鈴等馬戲表演，也有《望春風》、《山頂的黑狗兄》等臺灣金曲，搭配紅葉少棒隊等臺灣意象，寓教於樂之餘，必定是個動人的夜晚。

社區演出，持續精采

64場的社區型演出，讓接近表演藝術不再有購票門檻。尚和歌仔戲劇團、台北首都芭蕾舞團、台北打擊樂團、臺北木偶劇團、O劇團、特技空間、反面穿舞蹈劇場、身聲劇場等8個各類型表演藝術中的精選團體，進駐臺北市各個行政區的區公所禮堂、學校操場等公共空間，讓家人牽著手，就可以散步去看表演，實現藝術即生活的素養習慣。

邀請您來開創腦中的小宇宙，在臺北兒童藝術節中體驗美感經驗，結合馳騁奔放的想像力，創造出屬於您的詮釋與意義吧！

時間│6/30～8/5

電話│02-2599-7973

(中時電子報)