畜產公司董事改選 農陣姚量議黯然下台

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北農總經理吳音寧歷經政治風暴，暫時保住官位，但與她一同從溪州鄉公所北上到畜產公司出任總經理的姚量議卻中箭落馬，畜產公司25日舉行股東常會，並改選董監事，新任董事長由葉文忠擔任，隨即提名畜產公司業務經理楊嘉仁出任總經理，而姚則以生涯規畫為由黯然離職。

據了解，姚量議原是雞農出身，與吳音寧同屬台灣農村陣線的成員，也曾在溪州公所服務，後來被彰化縣文化局長陳文彬延攬為機要，2017年初轉任台北市畜產公司代理總經理。

姚確定請辭後，除了在臉書發文表達對同仁的不捨，也寫下「相信日久見人心」等語，被外界認為是遭到政治鬥爭，北市市場處則表示，改選過程依公司章程進行，沒有所謂的鬥爭。

姚量議在臉書表示，作為畜產公司的一份子、擔任常務董事647天和擔任總經理475天的日子裡，謝謝所有前輩同仁們的疼惜。身為雞農二代非常感恩可以跟大家一起工作，對他是無比的光榮！

姚量議指出，作為本公司史上最年輕且唯一出身養雞場的總經理，非常珍惜在公司打拼的每一刻，積極提出對公司、同仁與產業正向的想法與計劃，並且也爭取到了長官的支持！

姚最後更表示，特別想跟年輕同仁說一句「咱都要相信天公疼憨人、相信日久見人心，人生路還很長，我們一起支持對的人、堅持做對的事，總有一日，江湖再見」。

(中時 )

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