最肉麻告白無誤！五月天成員：當時就知不把妳抓緊不行

冠佑超肉麻發文，慶祝與老婆王行芝結婚12週年紀念日。(取材自冠佑臉書)

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中時電子報

肉麻沒有極限，此人不是五月天才子主唱阿信，也不是剛迎接龍鳳胎的貝斯手瑪莎，而是平常超斯文安靜、結婚超過10年的鼓手冠佑！今天是他跟老婆王行芝結婚12週年紀念日，他突然在臉書po文告白：「每天一睜開眼就想見到你，這樣的想法從第一眼見到妳就有了，此時此刻這樣的想法依然沒變，甚至更多」，整篇文章共256字，字字甜過頭，導致眾人得邊捲曲手、腳趾邊看完，直呼被閃到失明！

冠佑跟老婆婚後育有2女，感嘆「今年訂機票時，發現小玫瑰已經要訂成人票了，代表我們已走進第十二個年頭…」，回想當初第一次見面，是在通了28天的電話之後，他一下飛機直奔老婆開的咖啡廳，「我永遠不會忘記妳見到我的第一眼竟然是躲進廚房，當時我的心裡就知道不把這樣的妳抓緊不行」，感謝老婆最終選擇嫁給他，「謝謝妳12年來的等待與陪伴」。

冠佑也公開王行芝對他滿滿的愛護，「妳説隨著時間過去體力沒有以前好，但只要可以，妳都願意為我開啟回家的門」，甚至有時候冠佑回家，發現老婆早已在沙發上睡著，讓他心疼同時也感到窩心，直呼「謝謝妳的堅持，讓我在疲憊的時候總有個溫暖舒適的家．老婆，結婚12週年快樂～I love you❤️」，超甜文字讓網友直呼又羨慕又忌妒，「好希望我以後的老公也能寫這樣的情書給我啊啊啊」。

(中時電子報)

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