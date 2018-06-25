梅根王妃最愛迪奧彩妝 新品未上市先轟動

全球彩妝創意形象總監Peter Philips為迪奧代言人Bella Hadid上妝。（迪奧提供）

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迪奧專業後台雙用水粉底 ＃050，1600元。（迪奧提供）
迪奧專業後台修容刷，1750元。（迪奧提供）
迪奧專業後台打亮腮紅盤＃001，1800元。（迪奧提供）

頂級迪奧彩妝深獲梅根王妃青睞，梅根馬克爾在皇室婚禮上的妝容使用專業後台系列打造婚禮妝容，有了王妃加持，產品還未上市就因「皇室愛用美妝」而成為話題。

迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips，以其豐富的後台經驗作為靈感，打造「迪奧專業後台彩妝系列」，推出雙用水粉底21款色選，5種彩盤，以及13款全新刷具。Peter Philips表示，「一場又一場的秀與後台彩妝經驗下，我精心設計了這樣一整套不可或缺、極好上手的系列彩妝，它們的中性色調，搭配可重複疊擦的輕盈質地，在家也能創造彩妝的無限可能。」

全新迪奧專業後台雙用水粉底，從臉部到身體肌膚全身皆可使用，任何膚色都能找到專屬色選，水感質地可層層疊擦，從輕透裸妝到完美無瑕，隨心創造各種遮瑕度，涵蓋冷暖色調；專業後台眼影盤推出2款色選，兼具打底、提亮、立體塑顏等多種功能，混搭珠光與霧面質地，輕鬆變幻妝感；專業後台唇彩盤蘊含釉光、緞光、霧面等三種質地，一盤可描繪多種脣色可能。另外也因應網路世代對彩妝的需求，Peter Philips親自打造迪奧專業後台刷具，兼具合成纖維的彈性及天然纖維的柔軟刷毛，使妝感更自然服貼。

(中時 )

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