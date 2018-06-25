王彩樺等吳念真10年終圓夢！當酒家老闆娘自嘲「風塵味」重

2018年06月25日 19:55 中時 林淑娟

編導吳念真出席綠光音樂劇《再會吧 北投》記者會。（蘇蔓攝）

綠光音樂劇《再會吧 北投》記者會。（蘇蔓攝）

綠光音樂劇《再會吧 北投》記者會。（蘇蔓攝）

陳竹昇、于子育。（蘇蔓攝）

由吳念真編導的綠光劇團台語音樂劇《再會吧 北投》，25日在國家戲劇院舉辦卡司公佈記者會，王彩樺等了10年終於圓夢與吳念真合作，劇中飾演酒家老闆娘的她坦言，一直都覺得自己「風塵味」蠻重的，她16歲就開始賺錢養家，不管是秀場、舞廳、牛肉場或各類婚喪喜慶活動都唱過，人生起伏很大，與故事主角的人生經歷很類似，由於近來排戲太入戲，她還自嘲：「晚上還會跟老公要小費呢！」

王彩樺表示，可以演吳念真的戲是她的福氣，接到邀約時，她不可置信地問：「太棒了！是真的嗎？我真的有這榮幸嗎？」雖然過去有演出電影和歌仔戲經驗，但大多是個性三八、苦命的鄉下媽媽，這次角色13歲就被賣到茶室、20歲進酒家，又領養了女兒，多了許多滄桑感，和以往不太一樣，她很怕沒演好會對不起導演。戲裡戲外都是媽媽的她，排戲時就常被對白感動到淚流不止，哭腫眼的樣子還被笑像蟾蜍，外號也從「台灣濱崎步」變成「台灣蟾蜍步」。

飾演酒家總管的于子育，原本不會講台語，這次除了唱歌還要突破萬難挑戰全台語演出，她說，理解台語後，發現台語連罵人也是一種文化，最近也是她這輩子講最多台語、罵最多髒話的一段時間了。此外，陳竹昇、林雨宣、方宥心等人也都參與演出。該劇未演先轟動，台北票房破9成5，全台已賣超過1萬5千張票，劇團因此緊急加開4場。

王彩樺在記者會上被問到是否有跟已經返台的好友狄鶯聯絡，她一臉為難地表示：「沒有，因為不好意思打擾！」是否有傳line？「沒有，因為不方便。」這時吳念真跳出來解圍制止：「拜託一下，這是我們場子，問這很不給面子！」

(中時 )