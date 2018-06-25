上萬名上班族有口福 台北101智能便當、高空餐盒百元開賣

2018年06月25日 20:12 中時 郭家崴

台北101副總劉家豪持高空餐盒，每個100至140元不等。（郭家崴攝）

台北101 59F每天11：30AM開賣餐盒，每日限量100個。（郭家崴攝）

台北101 1F智能生活區首創用販賣機賣熱食便當，吸引上班族購買；4台熱食機每台64個，每天依照銷售狀況增補。（郭家崴攝）

台北101 1F智能生活區有早、午餐下午茶餐點，價位50至120元不等，圖為「食在爽」黯然銷魂飯。（郭家崴攝）

台北101扭蛋有8款，包含中正紀念堂、平溪天燈、日月潭、3種台北101不同顏色造型、花蓮太魯閣、墾丁國家公園，每個100元。（郭家崴攝）

本周五前台北101 5F紀念品店，會有3米高的101造型扭蛋機進駐。（台北101提供）

可口可樂50周年—台灣限定版紀念鋁瓶250ml、100元，台北101 B1美食街和1F辦公大樓販賣機皆有。（台北101提供）

明（26日）起至29日NESPRESSO首次快閃進駐台北101辦公大樓1F賣咖啡和商用咖啡機。（郭家崴攝）

「不比最新，但比用心」，台北101不斷讓大樓服務增加各種可能性，由於看好辦公大樓近1.3萬名上班族每天約有2000個便當需求，本月起與高檔景觀餐廳頂鮮101、隨意鳥地方、和料理食堂在59F合推台、西、日式餐盒，每個100至140元CP值高，每天限量百個1小時內賣光，增加租戶用餐便利性，也打開餐廳團購市場。

台北101副總經理劉家豪表示，高空餐盒第一戰區是59F，若加入目前正在評估的欣葉食藝軒推出午餐餐盒，可望在60F開第2戰區；未來也計畫在辦公大樓1F每日快閃，擴大服務新大樓林立的信義商圈，吸引上班族和遊客上門。

此外，約3坪大的1F智能生活區也與好食集合作，首創熱食便當自動販賣機，拉亞漢堡、悟饕池上與網路紅店肌肉海灘、食在爽等早、午餐與下午茶都有，價位50至120元，皆採行動支付。目前有4台熱食機、1台冷食機，這月以來日賣300盒午餐，預計8月再增2台熱食機。

除美食外，辦公大樓1F明（26日）起至29日有NESPRESSO首次快閃進駐賣咖啡和商用咖啡機；商場B1美食街還有2台獨賣的101扭蛋機，每日平均賣200個，以日韓自由行客人及本地親子客為主，本周五還會有101造型扭蛋機進駐5F紀念品店， 89F觀景台7月中也會增設扭蛋機，未來預計前進超商、捷運、高鐵或桃捷。

獨家販售限量的可口可樂50周年—台灣限定版紀念鋁瓶，瓶身以首都台北為主體，並以台北101為設計主軸，共有3款，B1、1F和89F都有的可口可樂馬口鐡禮盒組350元，外觀同樣以地標台北101為設計，可收藏可口可樂鋁瓶；可口可樂陶瓷杯禮盒組450元。購物中心B1美食街及台北101辦公大樓1樓自動販賣機則可買到紀念鋁瓶100元，獨家加贈台北101明信片。

(中時 )