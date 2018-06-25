美國準備棺槨與國旗 以接收韓戰將士遺體

川金會議題中曾談到交還美軍韓戰遺體之事，美國與聯合國為此正在努力準備。圖為在2000年9月所取得的一具失踪美國士兵遺體的棺木。(圖/美聯社)

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中時電子報

聯合國軍司令官員表示，美國已向南北韓邊界處運送一百多具棺木與國旗，準備接收還留在北韓的韓戰陣亡將士遺體。

軍事時報(military times)報導，轉運案件已移至「安全區」(Joint Security Area,JSA)，這是南北韓非軍事帶的一個共同警戒區，是一系列藍色會議室各分一半，名義上是中立的交流場所，不過如今兩韓士兵都是面對面的防備對方。

聯合國官員說：「我們已在首爾打造了100個木製臨時過境箱送到JSA，以便高層談妥後，我們就能最快準備接收遺體，並能以有尊嚴的方式運送它們。」

除了棺木以外，代表「聯合國部隊」的旗幟也會送到JSA，因為那些陣亡將士是代表聯合國軍出戰的，現在那些旗幟移至烏山空軍基地，每具棺木都會覆旗。不過該官員沒有說明轉交遺體的可能時間。

北韓官員已通知美國，目前留在北韓的美軍遺體還有大約200多具，但是尚不清楚這次儀式中會轉移多少。

在美國這邊，一但移轉後，遺體會被裝載到C-17運輸機上，並飛往夏威夷的國防部戰略/統計局(DPAA)實驗室，在那裡將開始比對遺體與家屬的DNA、個人物品和其他法醫鑑定殘餘物的艱辛過程，可能需要幾個月的時間，才能確定身分。

據DPAA估計，整場韓戰有超過7800名美軍失蹤，一般相信大約5300人的遺體在北韓，他們有些是戰死，也有些是在戰俘營中死亡。

美國國防部長馬蒂斯將於本週末出發前往中國大陸，之後會訪問南韓，但不清楚他是否與此事有關。

(中時電子報)

文章來源：US sends coffins, flags to North Korean border to receive war remains

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