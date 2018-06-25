全國警察機關唯一！新北市警察局榮獲「政府服務獎」

2018年06月25日 19:55 中時 葉書宏

新北市政府警察局勇奪第一屆「政府服務獎」，是全國唯一獲獎的警察機關。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局勇奪第一屆「政府服務獎」，是全國唯一獲獎的警察機關。（葉書宏翻攝）

行政院長賴清德今（25日）下午出席行政院第1屆「政府服務獎」頒獎典禮，為20個整體服務類及10個專案規劃類機關頒獎表揚，其中新北市政府警察局經過層層評選，從174個參賽機關中獲得整體服務類得獎肯定，也是全國唯一獲獎的警察機關。

「政府服務獎」的前身為97年所舉辦「政府服務品質獎」，也有「公部門奧斯卡獎」之稱，是行政院國家發展委員會為推動政府服務躍升、樹立標竿學習楷模所辦的評獎，並開放中央機關、國營事業、大專院校及縣市政府報名參加，歷經4個月的初評、決審來決定得獎機關，並公開頒獎表揚。國發會去年為帶動政府服務全面提升，將獎項區分高頻率接觸民眾的「整體服務類」以及推動專案解決問題的「專案規劃類」，整合成為第1屆「政府服務獎」，因此吸引各行政機關爭相報名參加，希望能從全國競爭者當中脫穎而出獲得至高的肯定。

新北市政府警察局長胡木源在典禮上從賴清德院長手中接下獎座，胡木源表示，新北市居民人口為全國最多，警察局面對治安、交通及為民服務工作等都是嚴峻的挑戰，在有限的人力與經費之下，必須要勇於創新突破，運用可行方法持續改善各項服務措施，才能全面提升警察機關的應變反應能力。

胡木源說，新北市政府警察局除了使用領先全國的「雲端智慧影像分析」及「治安治理決策系統」等資訊科技推動治安交通維護工作，更以升級版的快速打擊犯罪策略，在街頭發生暴力滋事案件時，立即集結大批快打警力到場壓制犯罪氣焰，更以超前部署、事後管制措施，去年就讓新北市街頭滋事案件發生數下降近兩成。而警察局推動「CSI全方位鑑識團隊」及「全方位3D科技維安網」近期也分別獲得考試院「公務人員傑出貢獻獎」及2018智慧城市創新應用獎等殊榮，這次能夠得到行政院頒獎肯定，他對於全體警察同仁的付出表示相當感謝，也將獲獎榮耀歸功於全體警察同仁。

新北市政府警察局參加該次評選，是經內政部警政署從全國各警察機關初選通過後，再由內政部評選代表與全國各行政機關激烈角逐，最後成為20個整體服務類得獎機關之一。

(中時 )