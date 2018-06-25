如新贊助支援亞運培訓 國訓中心大感謝

國訓中心召開記者會，感謝如新贊助亞運培訓選手營養品。（國訓中心提供）

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中時電子報
／綜合報導

國家運動訓練中心25日舉行記者會，感謝美商如新華茂股份有限公司台灣分公司今年度贊助總金額高達1000萬元的營養品，為備戰雅加達亞洲運動會的選手、教練們，提供最堅強的營養補給後盾。

如新公司贊助營養品給亞運培訓隊，國訓中心召開記者會表達感謝。（嵌入自Vamos Sports）

贊助記者會在國訓中心行政大樓1樓大廳舉行，包括國訓中心李文彬執行長、NU SKIN如新台灣總裁張佩玲及中華奧林匹克委員會宋守智副秘書長都出席，表達各界對選手、教練的支持。

李文彬執行長致詞時，特別感謝中華奧會與如新公司。他表示，選手、教練們平日的訓練強度很高，訓練結束後，休息和營養補充，能夠協助選手、教練們加速恢復體力，讓身體回到最佳狀態，再投入下一波的訓練。

活動現場也邀請了跆拳道選手黃鈺仁、體操選手陳智郁、李智凱及舉重選手郭婞淳、高展宏共同見證。他們也分享平日營養補充，對於恢復體力的各種幫助，並期待這份合作能夠長期照顧選手的營養補給。

郭婞淳說，舉重訓練耗費體力，每次訓練結束，都感到疲憊不堪；因此，她除了維持規律的作息和飲食，也接受國訓中心營養師的推薦，使用營養品補給，強化體力，讓自己每天都能百分百地投入訓練。

國訓中心營養師潘奕廷表示，運動員訓練結束後的30分鐘內，是營養補給的黃金時間。國訓中心除了從飲食調整協助選手控制體重，強化恢復能力，如新公司的各項補給品也是很重要的幫手，協助中心照顧好所有選手。

(中時電子報)

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