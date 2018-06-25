台南市OPEN台南1999 獲第1屆政府服務獎

台南市政府研考會以「公共服務更OPEN 行政效能看得見 台南市民服務專線1999智慧升級專案」榮獲第1屆政府服務獎肯定。(台南市政府研考會提供)

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行政院長賴清德頒獎給台南市政府研考會主委趙卿惠。(臺南市政府研考會提供)
台南市政府研考會更以「公共服務更OPEN 行政效能看得見 台南市民服務專線1999智慧升級專案」榮獲第1屆政府服務獎肯定。(台南市政府研考會提供)

政府旨在服務百姓，為了讓民眾更容易也親近市政，台南市推動OPEN台南1999專案多時，訴求「公平共享」、「開放透明」及「參與合作」，展現公私部門合作成果，台南市政府研考會更以「公共服務更OPEN 行政效能看得見 台南市民服務專線1999智慧升級專案」榮獲第1屆政府服務獎肯定。

行政院長賴清德將獎盃頒贈給過往的團隊，而這項政策也是其擔任台南市長期間揭櫫「開放政府」的4大本質之一。

研考會2015年起推動OPEN台南1999專案，不僅將派工案件公佈於主題網供民間查詢，更打破傳統電話服務模式，提供OPEN1999主題網及OPEN台南1999 APP等更便利即時的多元通報管道進行案件通報，增加民眾更多參與市政的管道。

同時也公開應用程式介面（API），民眾可利用API界面介接下載案件資料，進行相關數據分析或其他加值應用，目前已帶動民間開發3個派工APP，並藉由分析違停案件找出違停熱點與停車位數量的關係，提供相關政策建議作為停車位設置的參考，展現公私協力成果。

「政府服務獎」為政府機關推動為民服務工作之最高榮譽，由中央與地方政府主管機關推薦參獎，第1屆計有174個機關參獎，歷經初審入圍及實地決審兩階段競爭激烈的參賽，全國僅評選出30個機關獲獎（10個專案規畫獎項、20個整體服務獎項），研考會首度參獎從激烈競爭中脫穎而出，實屬難能可貴。

研考會主委趙卿惠表示，獲獎不僅是對研考會的肯定，更是驅使研考會運用科技智慧不斷提升為民服務品質，讓市民有感的動力，未來，將持續秉持透明公開、多元參與的為民服務理念，導入科技改善服務作為，躍升政府服務品質，注入數位治理思維，朝智慧城市邁進。

(中時 )

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