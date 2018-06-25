嚴防成為孤島！葉俊榮視察福山 強調災前預防及自救能力

2018年06月25日 20:07 中時 葉書宏

颱風季節來臨，內政部長葉俊榮今（25）日視察104年蘇迪勒颱風形成孤島地區的新北市烏來區福山里，實地瞭解防救災整備情形。葉俊榮表示，內政部首度完整盤點出全國共201處在災害發生時易成為孤島的地區，要特別協助地方加強災前的預防整備，且若因天災形成孤島，在外部救援進來之前，孤島內的民眾也能夠具備有一定的自救待救能力，要讓災害的衝擊降到最低，以確保國人生命財產安全。

葉俊榮指出，擔任中央災害應變中心指揮官2年以來，每當遇颱風豪雨，常有落石崩塌或地基流失造成道路阻斷情形，一旦形成孤島，即威脅當地居民安全與生活，也造成災情掌握與救災應變上的困難，因此將易成孤島地區列為防災重點對象。

內政部消防署今年特別綜整交通部、行政院原住民族委員會、行政院農業委員會、經濟部及各直轄市、縣（市）政府資料，首度盤點出全國共有15縣市201處易成孤島地區，也就是曾經發生或可能因淹水、土石流及風災、道路橋梁中斷等災害，而導致主要聯外道路中斷且無替代道路之地區。區內約有3萬6,380戶，9萬8,614位居民。

內政部指出，為加強保障人民生命安全，讓易成孤島地區等高災害潛勢地區的民眾，增加配合政府疏散撤離的意願，內政部已協同衛生福利部及地方政府持續提升收容品質，針對避難收容處所，強化屏風、隔間等收容設備，以維護收容民眾的隱私。

葉俊榮提到，為落實自主防災，建立韌性社區，今年起推動的「災害防救深耕第3期計畫」，將執行重點深耕至社區，除了要強化易成孤島地區避難收容處所設置、收容能量、物資儲備、籌組自衛編組，辦理防災教育及演練，落實平時的防災整備工作外，更要提升居民災害應變及自救自助能力，當突發的災害發生時，在第一時間即能夠自助互助。

內政部表示，201處易成孤島地區，目前已有9成8（198處）設有避難收容所、9成以上（168處）至少有1種緊急通訊手段（衛星電話、偏鄉無線電或災害預警通報系統等），於公眾通訊中斷時，仍能對外連繫。

此外，近9成（198處）至少有挖土機、卡車、推土機等常設道路搶修機具或訂有開口合約；8成（161處）有規劃直升機空投點、7成7（155處）有儲備糧食、近7成5（150處）曾辦理防救災訓練（如避難疏散演練、緊急通訊設備操作演練、災情查通報演練、防救災緊急通訊系統教育訓練等）。

內政部指出，為能於災害發生時，即時掌握孤島地區概況，消防署已著手將易成孤島地區、收容所、預置道路搶修機具、防救災通訊設備、直升機起降、空投點等各項點位座標，結合居民人數、防救災通訊連繫窗口、收容所物資儲備、自衛編組、訓練情形等各項細部盤點資料，建置成「孤島圖資」，並將納入緊急應變管理系統（EMIC），與災害情資及災害潛勢等圖資套疊。

未來偏遠山區若同時發生交通、通訊失聯孤島狀況時，能立即掌握孤島範圍內概況，與當地自助互救能力，並綜合氣象情資研判資料，作為陸空調度派遣消防、特搜及空勤量能等災害應變運作決策的參考。

內政部未來也會將孤島的防救災整備，納為年度例行性工作，每年滾動檢討，並就形成孤島的風險、待援緊急程度、整備與自救能力、救援可及性等因子進行孤島分級，以強化孤島防救災工作的推動。

葉俊榮強調，台灣是天然災害頻仍的地方，我們應該以謙卑的態度審慎面對大自然的可能挑戰，中央會持續與地方政府合作，在現有基礎之上續推災防深耕3期計畫，強化各項防救災整備工作，要讓災害之衝擊降到最低，全力守護每一位在台灣這片土地上的人們。

(中時 )