胡兵化身精品賀爾蒙與胡歌同框！《獵場》較勁帥氣度

胡兵與胡歌雙帥同框。（緯來）

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胡兵《獵場》登場。（緯來）
胡兵《獵場》登場。（緯來）

職場商戰電視劇《獵場》最近正在緯來綜合台播出，劇情走向白熱化階段，不斷有「帥大叔」登場助陣，繼孫紅雷、祖峰、張嘉譯之後，胡兵化身金融才子重磅上線，當起現代版甄環，教戰職場厚黑學！胡兵的反差魅力跟堅強實力，成為獵頭們秀色可餐的「獵物」，他將與胡歌飾演的獵頭頻頻過招，一場攻於心計、遊走道德尺邊緣的獵「人」大戲即將拉開帷幕。

有趣的是，胡歌與胡兵在預告中甫一亮相，就讓眾人驚豔，劇中胡兵一改金融精英西裝革履的形象，以一身休閒時尚造型帥氣亮相，擁有完美男神外表馬上圈粉無數！與胡歌初見面紳士握手，彬彬有禮的氣息，成為觀眾津津樂道的話題。

男星胡兵演技不設限，從《粉紅女郎》飾演溫柔多情的富二代、《雙響炮》裡膽小懦弱的怕妻男，到《楚喬傳》中智勇雙全的謀士烏先生，讓觀眾印象深刻。這回在《獵場》中，胡兵首次挑戰新戲路，飾演在金融風暴中心的商業高手，不同於ㄧ般高端金融人士，更注重外型、生活質感，堪稱是「精品荷爾蒙」形象等級！胡兵在劇中多以型男出場，現實生活中常被票選為男神的他，坦言：「我46歲，但我努力不成為油膩中年男人！」，他笑稱保持一顆童心跟真摯的態度，然後把自己的生活工作和一切都管理好，不要給自己任何的藉口，就能避免身材走樣。

(中時 )

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