贏巨人王牌15萬票！松坂大輔獲選明星賽先發

松坂大輔相隔12年，再度獲選明星賽先發。(截自日本雅虎體育)

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中時電子報

「平成怪物」松坂大輔今年轉戰中日龍再出發，儘管身手不比全盛期，人氣依舊不減，日職25日公布兩聯盟明星賽先發，松坂以39萬4704票，當選央聯先發投手，比讀賣巨人王牌菅野智之，足足多了15萬票！松坂看到這結果，自己也嚇一跳，「這對選手而言，是極大的榮耀。」

將滿38歲的松坂季前加盟中日，自熱身賽起就吸引不少關注，周邊商品更是賣到翻。他也相當爭氣，在中日刻意保護的「投1休10」安排下，登板7場繳3勝3敗、自責分率2.41佳績。松坂前次在明星賽亮相，得追溯到2006年，這回是相隔12年再度獲此殊榮。

只是松坂因背部不適，臨時取消17日對老東家西武的先發，至今還在養傷。他表示，能被選上自然很開心，但是否出賽，還是得考量身體狀況，這感覺相當複雜，「我很想盡快歸隊，才能在明星賽投球。」松坂屆時若順利出賽，將和西武現任王牌菊池雄星同場較勁。

央聯其他先發，中繼上原浩治(巨人)、後援山崎康晃(橫濱DeNA)，捕手小林誠司(巨人)、一壘岡本和真(巨人)、二壘山田哲人(養樂多)、三壘宮崎敏郎(橫濱DeNA)、遊擊坂本勇人(巨人)，3名外野手分別是筒香嘉智(橫濱DeNA)、鈴木誠也(廣島)及青木宣親(養樂多)。

洋聯部分，中繼宮西尚生(日本火腿)、後援增井浩俊(歐力士)，捕手森友哉(西武)、一壘山川穗高(西武)、二壘淺村榮斗(西武)、三壘松田宣浩(軟銀)、遊擊源田壯亮(西武)，3名外野手為柳田悠岐(軟銀)、秋山翔吾(西武)及吉田正尚(歐力士)，指定打擊近藤健介(日本火腿)。

(中時電子報)

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