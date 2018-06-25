俄辦世界盃 小販中文流利

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旺報

世界盃正發燒，有大陸遊客發現即使是世界級大賽，但會說英文的工作人員並不多，反而是在許多景點，不少俄羅斯人竟然會講中文。不知是真的喜歡中國文化，還是為了賺錢而投其所好，甚至有的俄羅斯小商、小販的中文更是流利，讓人驚訝。

莫斯科國際機場是全球足球迷進入俄羅斯的主要門戶，可看到俄語、英語、漢語標示牌，但深入城市卻發現，除了紅場、克里姆林宮等主要景點，幾乎所有的道路標誌只有俄語。

大陸球迷和媒體發現，即便是世界盃這種國際大賽的工作人員，懂英語的也少之又少。有人在世界盃開幕式時在體育場向工作人員問路，工作人員雖然熱情，但只能將問路人領向一位略懂英文的大學生志願者。

在住宿的酒店也不見得有服務員能用英語交流。世界盃期間，許多酒店住著來自世界各地的遊客，因為語言不通，也讓酒吧服務的效率大打折扣，客人和服務員不得不「各說各話」，手舞足蹈，指指點點……莫斯科當地導遊說，在俄羅斯的大學裡，英語不僅不是必修課，而且只是第四語言，學生往往會首選法語和希臘語。大學生尚且如此，更何況服務人員。

有趣的是，在許多景點，不少俄羅斯人竟然會講中文。從克里姆林宮出來，只聽見有人叫賣「瞧一瞧，看一看……走過路過不要錯過……」轉眼一瞧，原來是一名當地男子在兜售紀念郵票，雖然明顯帶著外國口音，但說得格外流利。沒多久，又一名俄羅斯人走過來，同樣用流利的中文喊「看一看……兩張郵票區區500盧布，一張郵票200盧布……」。陸客問「收人民幣嗎？」對方馬上回「人民幣好！」

不知是真的喜歡中國文化，還是為了賺錢而「投其所好」，俄羅斯小商小販們中文的流利程度的確讓人驚訝。在著名的藝術街區阿爾巴特街的商店裡，說中文的當地服務員也比比皆是。

(旺報 )

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