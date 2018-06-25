訓練用錯地方 退伍海陸男2分內偷走賣場110萬

中和警分局長葉爾煙今（25）日將贓款交還給被害店家，店家頻頻致謝。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時

31歲陳姓男子海軍陸戰隊退伍後從事送貨司機工作，因長期載運衛生紙至新北市中和區民德路某連鎖超市，熟悉超市內動線，6月19日晚間6時許潛入店長室，偷竊保險櫃內110餘萬現金，警方調閱監視器畫面循線於23日下午2時許，在新北市某膠囊旅館內逮捕陳嫌，訊後依竊盜罪法辦。中和警分局長葉爾煙今（25）日將贓款交還給被害店家，店家頻頻致謝。

警方調查，陳嫌為貨運司機，專門載運衛生紙至連鎖超市，今年4月先潛入店長室偷竊店長的手機及皮夾後逃逸，得手4000餘元；他發現店長手機可以遠端監控店內監視器畫面，開始觀察賣場人員上班坐息時間、進出貨時間、監視器死角及保險櫃密碼準備犯案。

陳嫌規畫後於6月19日下午6時許，先在中和區建八路竊取一台自行車，再於20日下午8時許回到賣場，陳男海軍陸戰隊退役，身手敏捷，遂利用賣場周邊雜物攀爬從2樓窗戶侵入。

陳嫌進入賣場後，再利用天花板四通八達的特性，從天花板上跳入店長辦公室，按下保險櫃密碼後，將保險櫃內110餘萬一掃而空迅速逃逸，犯案過程不到2分鐘，行竊當時賣場仍在營業。

店長晚間發現保險櫃遭竊報警，中和警分局立即成立專案小組，投入大量警力投入調閱周邊監視器，最後掌握陳嫌行蹤，發現他投宿新北市某膠囊旅館，順利將他逮捕歸案，訊後依竊盜罪法辦。

(中時 )

嚴防成為孤島！葉俊榮視察福山 … 駕堆高機撞人釀1死10餘傷　瘋狂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。