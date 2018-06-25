收視最高點落康康和張秀卿頒獎 蕭敬騰：金曲30要上台領獎

2018年06月25日 20:20 時報周刊 林彥君

蕭敬騰獨扛金曲主持，典禮有效平均收視 5.62 ，創近3年新高。

第29屆金曲獎頒獎典禮收視率出爐，最高收視6.72 落在張秀卿、康康頒發台語女歌手獎，張艾莉獲獎及發表感言時段，典禮有效平均收視 5.62 為近3年新高，對此金曲主持人蕭敬騰透過經紀人表示：「完成階段任務，辛苦所有團隊，謝謝大家幫忙，希望大家繼續關注音樂，讓更多人聽到我們的聲音！明年金曲30，我要上台領獎。」

康康和張秀卿擔任頒獎人，兩人以風趣互動奪得滿堂彩，包辦收視率高點前3名，康康表示，看到金曲收視率嚇一跳，他表示製作單位找他頒獎，他當下詢問製作單位他的搭擋是誰？得知是張秀卿後馬上回絕，「我沒辦法駕馭張秀卿，我跟她太熟了，她的風格很即興，我擔心她會破哏」他表示主辦單位受邀，也表示被認為是音樂人，他考量若這次不接，以後可能沒有機會參加金曲獎，因而出席擔任頒獎人。

他表示，私下找張秀卿彩排3次，多次生張秀卿的氣，張秀卿上月28日生日隔天約好首次彩排，結果張秀卿因慶生宿醉，「我很生氣罵她，之後約第二次彩排她又因為慶祝農曆生日宿醉」直到6月22日，兩人相約最後一次練習，張秀卿又因沒睡好表現不佳，還好典禮當天兩人以過去主持經驗隨機應變，覺得努力有代價感到高興。

(時報周刊)