Dennis和Lulu紅毯主持收視創3年新高 黃子佼：真了不起！

Lulu（左）和Dennis主持金曲獎星光大道。（台視提供）

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時報周刊
林彥君

星光大道主持人Dennis和Lulu主持流暢，紅毯有效平均收視1.62創下3年新高，對此Dennis表示，他和Lulu常常以電話溝通，或是窩在咖啡店「紙上彩排」討論主持內容，Dennis表示「我跟Lulu盡可能背熟200頁的講稿，在典禮前也在化妝室像小學生背課文一樣，互相抽考，今年和Lulu一起主持，是我主持紅毯9年來最好。」

Lulu表示第3次主持金曲獎，和Dennis在典禮前不斷練習，背熟走紅毯的85組來賓，認為「主持紅毯有趣又辛苦，典禮結束有種如釋重負的感覺」陳奕迅（Eason）壓軸走紅毯時，Lulu原本很擔心時間不夠，陳奕迅會沒有時間把話講完，「很感謝Eason看到工作人員在倒數，緊急收尾，讓紅毯完美結束。」

黃子佼過去連續主持2屆金曲獎，他看到Dennis和徒弟Lulu在金曲紅毯的表現，看到兩位主持人在典禮開場後幾分鐘狀態很好，兩人不但分工清楚，題目恰如其分「今年收視創新高非常可貴，今年星光紅毯組數比往年多，紅毯來賓扶老攜幼，複雜程度已不止單純針對歌手，真了不起！」

他表示很感動也很感謝Lulu和Dennis，延續他堅持穿著台灣品牌出席三金典禮的精神，讓台灣設計師有機會被認識，他表示因Eason在星光大道受訪時間倉促，事後有提醒Lulu要注意時間，適時提醒受訪者「還好Eason得很多獎，想講的話有機會在台上表達，他的得獎感言很真誠，很豐富，在紅毯時很可惜沒讓他講完。」

(時報周刊)

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