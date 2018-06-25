文化快遞》2018台北電影獎 40部臺灣作品共同角逐百萬首獎

2018年06月25日 20:22 中時電子報 台北電影節

台北電影獎劇情長片入選作品《烏鴉燒》劇照

台北電影獎紀錄片入選作品《街頭》劇照

台北電影獎短片入選作品《2329》劇照

台北電影節素有兩大競賽獎項「國際新導演競賽」與「台北電影獎」。「國際新導演競賽」旨在鼓勵國際新銳影像工作者，並提供臺灣觀眾及影人一個與世界交流的作品展演平臺；「台北電影獎」則以臺灣影壇最高金額獎項「百萬首獎」為號召，榮耀臺灣電影人，從劇情長片、紀錄片、短片、動畫片4個類別分選各10部作品，共同角逐百萬首獎，與演員類、技術類各式獎項。今年總共有311件作品報名台北電影獎，其中短片與動畫片的件數創下新高。

作品題材顏色鮮明 深刻的土地情懷

2018台北電影獎劇情長片入選名單包括曾獲2017金馬獎最佳劇情片的《血觀音》、最佳男配角的《阿莉芙》；票房開出紅盤的《角頭2：王者再起》、《紅衣小女孩2》分別在類型的操作上各擅勝場；雙料入選「國際新導演競賽」與「台北電影獎」的初試啼聲之作《誰先愛上他的》與《小美》；今年台北電影節開幕片、入選鹿特丹影展的《范保德》；大量海底攝影創造視覺震撼的《海人魚》；運用現實與想像交疊出的魔幻劇場《烏鴉燒》；延伸自香港電影金像獎最佳電影的《十年》，由5位青年導演創作的《十年台灣》。10部作品難分軒輊，各自出彩。

紀錄片入選作品展現題材的豐富程度。曾獲台北電影獎百萬首獎的李惠仁，和呂培苓共同執導的《并：控制》揭露中國政府在華人社會無孔不入的監控系統；7度入選台北電影獎的趙德胤導演新作《十四顆蘋果》；探討當代臺灣青年政治處境與社會運動的《我們的青春，在台灣》、《街頭》；《希伯崙》記錄楊梅比佛利社區「希伯崙」共生家園以及遭受歧視而遁逃於此的人；拍攝臺灣花蓮吉安鄉阿美族里漏部落祭師團體的《不得不上路》；關注雲林當地空汙議題的《在雲裡》；關懷海上勞動者遠洋討海生活的《水路─遠洋紀行》；講述臺灣同志基督徒遭遇信仰衝突與外在對立的《牧者》；將鏡頭對焦於緬甸礦工的《血琥珀》。入選作品表露出創作者對於生存與土地的哀矜與牽掛。

短片入選作品著眼於內心書寫與國際移動下的僱傭關係。曾威量以《海中網》、《妹妹》雙料入選，前者以極簡約的元素訴說一個政治寓言，後者以一鏡到底的鏡頭暗喻新加坡的移工處境；曾以《小孩》入選2015台北電影獎的于瑋珊新作《2923》描述監獄會客妹與獄友的故事；《高山上的茶園》為曾英庭導演第3度入選台北電影獎，縮影了臺灣外籍移工的工作實況與生活起居；《洞兩洞六》用超展開的情節與對話，呈現一場對國軍體制生猛有力的嘲諷批判；《奇遇》以攝影機記錄個人和攝影間的關連，將機器之眼作為旁觀者的眼光看待自身；《回程列車》以靜態影像剪輯，搭配出色的音效與旁白設計，展現創新的影音手法；《鄉愁／餘像》從觀看家庭錄像起手，察覺記憶與影像之間的巨大落差，並展開自我剖析的創作旅程；《卡住人生》描述一對各自困頓卻短暫交會的師生關係，傳達令人回味的情感力量；《臨時工》導演許慧如聘僱了3位真正的臨時工來飾演臨時工，搭建出了若有似無的臨時的住所，更自然建構起社會關係。

動畫片入選作品精銳盡出。2013年《幸福路上》以短版獲得台北電影獎最佳動畫片，5年後以長版回歸入選；《（迷）留》探討失智症患者在混亂中找尋生命的至要事物；5度入選台北電影獎的紀柏舟《盛夏‧秋豐》是關於成長、夢想與家庭的故事；《AMIORIGHT》以聲音做為創作切入點，試圖傳遞在創作旅程中迷失、成長蛻變的經驗感受；《泉》以抽象的方式再現人在社會中尋找自己的歸屬感，寫意與留白的畫面處理創造想像空間；《獵人獵人》手繪流暢，在平面動畫裡創造動作片的觀影快感；《霓虹》將音樂與動畫完整結合，片中男女在城市夜晚裡被霓虹光照耀著回憶過去，也揭示愛情；《我們的月亮》是3D技術繪成的太空探險故事，角色表演或故事編劇上皆展現導演獨有的美感及世界觀；《SiSoMi》運用1935年德國電影中被用作愛情故事的配樂，到了臺灣則成為葬禮儀隊「西索米」的對比，成就一部原創性高的紙偶動畫；《懂了嗎？嗯。》以素簡的畫風描繪人、狗情誼，透過角色互換讓人會心一笑。

電影正發生！親臨現場觀摩VR技術的應用

延續去年首次推出「電影正發生」單元，今年將主題鎖定在影像與科技的新發展：虛擬實境（VR），活動將在6月29日至7月12日於臺北市中山堂2樓舉行，內容規劃包括：國際VR影片放映、國內外VR專業技術及與創意人的現場實作及講座分享，還有靜態展覽，期許創造一個讓各領域產生交集的豐沛討論平臺，邀請觀眾一同參與體驗、交流討論、理解這個迷人又值得注目的科技藝術發展。

2018第20屆台北電影節從6月28日到7月14日在臺北市中山堂、新光影城、光點華山電影館、剝皮寮歷史街區盛大展開。台北電影獎頒獎典禮7月14日在臺北市中山堂舉行，屆時將由台視全程轉播，臺灣網路直播可收看myVideo及LINE TODAY。更完整的節目資訊歡迎上台北電影節官網www.taipeiff.taipei查詢。

2018台北電影獎 頒獎典禮

時間│7/14（六）19:00

(中時電子報)