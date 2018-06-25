陳奕迅《中國新歌聲》當導師 不怕搶輸周杰倫

陳奕迅加入《中國新歌聲》導師陣容。

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時報周刊
林彥君
周杰倫（左）和陳奕迅常在節目上鬥嘴。

中天綜合台6月30日起每周六晚間8點播出新一季歌唱選秀節目《中國新歌聲》，黃金導師陣容由周杰倫、陳奕迅、那英和劉歡組成，陳奕迅出道22年首度參與選秀節目，他個性風趣，在節目中常常神來一筆，逗得觀眾笑聲連連，讓周杰倫無奈地說：「他有時會說莫名其妙的笑話，思維路線比較跳躍，我就要幫大家理解一下。」

陳奕迅歌藝超群，是各大選秀節目積極網羅的導師人選，他透露在《中國好聲音》時期，製作單位曾找他當導師但他婉拒，陳奕迅說：「那陣子剛好在忙巡演，也不想耽誤人家時間」，如今登上《中國新歌聲》舞台，讓他既期待又興奮。

陳奕迅與周杰倫兩位歌王有好交情，在節目上互動更是零距離，陳奕迅表示：「周杰倫出現以後，流行樂壇有一個新的里程碑，他有很多風格，看不到他的底線，畢竟他是一個巨星！」這番話讓周杰倫一度害羞「假摔」，陳奕迅更告白說：「我最喜歡周杰倫的歌！」

陳奕迅首次擔任導師，他表示會謙虛向各位導師好好學習，只是搶學員應該搶不過周杰倫，「滿多人都是為他而來，如果是我參加，我也會想參加他的戰隊，看他怎麼做音樂，怎麼寫歌」，不過陳奕迅對自己仍有信心，自認「顏值」可以吸引到學員，他向其他導師嗆聲：「走著瞧！」

(時報周刊)

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