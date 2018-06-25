看世界盃 陸城鄉冷熱有別

2018年06月25日 20:52 旺報 李鋅銅

世界盃戰況正烈，在大陸各地看轉播球賽也有冷有熱。在甘肅省武威、張掖到酒泉和嘉峪關，世界盃轉播時段，街上看球店家和球迷冷清。但在南京市行1912街區卻很熱，看球幾乎是清一色的年輕世代。民眾說，是否看世界盃，有的是真興趣，但也有是趕流行。城鄉和年齡都有差距。

世界盃在俄羅斯火熱登場，大陸許多地方也感染濃烈氣氛，熱鬧的觀戰場面隨處可見，但也有些地方相對明顯冷清。在內陸的甘肅蘭州市新區，吃宵夜的民眾來來往往，對於世界盃似乎「興趣缺缺」。他們多數想法是「別人踢球，干我們啥事！」

「我們是2015年開的店，近幾年來生意都還算穩定，這次為了世界盃，就把大電視掛在門外，但如果說有沒有吸引更多觀戰世界盃的球迷，說實在的沒有很明顯。」位於蘭州新區的一名老闆娘說，原本比賽還沒開始時，有客人坐在外面，反而是有了比賽時，客人全跑到裡頭去了，「因為喝了啤酒說會冷」，可見客人來吃宵夜不是衝著世界盃來的。

走進店裡，包廂的牆上掛著一排各國國旗，老闆娘說也是為了炒世界盃氣氛，但「就是趕流行吧！」她說，新區這裡多半是一般民眾和在企業上班的員工，不像學生那麼熱，因為世界盃很多是被「炒」起來的，尤其在同儕間形成話題以後，「你不加入就好像落伍一樣」。

在南京的1912街區，同樣是轉播世界盃的夜間，好幾家店外的大型電視轉播銀幕前，都擠滿熱情的球迷，邊喝啤酒邊看轉播，熱鬧得很。在這股熱潮中，也有家長將國小女兒送進足球練營，和其他許多小男生一起學踢足球。

(旺報 )