陳浩民、林子聰第14度合體！沙漠拍戲就怕「睡醒滿臉都是血」

2018年06月25日 20:28 中時 林淑娟

陳浩民、林子聰主演《齊天大聖-火焰山》。（艾迪昇）

陳浩民出席《齊天大聖-火焰山》開機儀式。（艾迪昇）

林子聰出席《齊天大聖-火焰山》開機儀式。（艾迪昇）

陳浩民、林子聰正在內蒙古阿拉善盟進行《齊天大聖-火焰山》的拍攝，該劇已是陳浩民與林子聰第14次合體拍戲，陳浩民飾演孫悟空、林子聰演出豬八戒，兩人合作無間默契十足，這次拍攝《齊天大聖-火焰山》，他們在造型上更是講究，每個細節都不馬虎，林子聰表示：「我是為了陳浩民才接演豬八戒角色，希望擦出更多的火花。」

內蒙古的阿拉善盟是地廣人稀的沙漠地區，導演說這裡已經將近一年沒有下過雨了，沒想到劇組抵達後，不僅下了短暫的雨，還刮狂風，大家解讀是「遇水則發」的好預兆。由於當地氣候極度乾燥，豔陽下也沒有遮蔽物，拍攝時大家都努力擦防曬及大量喝水補充水分，導演還交代晚上睡前每個人嘴脣都一定要塗一層厚厚的護脣膏，避免隔天嘴脣因過度乾燥導致破裂受傷，也要小心因太乾而流鼻血，林子聰還開玩笑說：「會不會睡醒了滿臉都是血？」

陳浩民、林子聰之前主演的優酷奇幻喜劇電影《齊天大聖·萬妖之城》，今年初遠赴銀川拍攝，上檔後大受歡迎，不僅打破優酷網路院線會員付費人數、會員拉新收入、會員觀看時長、人均觀看時長、播放完成率五項單日紀錄，更是以用時最短、票房突破分賬四千萬的傲人成績完美收官，刷新行業紀錄，日前還在上海電影節期間舉辦「妖不要來首屆人類見面會」，兩人也憑著《齊天大聖·萬妖之城》榮獲「優酷網路院線人氣票房CP」的榮譽。

(中時 )