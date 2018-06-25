斜槓設計師Daniel Wong與Garmin推限量表帶27支 只送不賣

2018年06月25日 21:33 中時 石欣蒨

Garmin x Daniel Wong獨家限量表帶，30日起於指定專櫃購買表款即送獨家限量表帶（不挑款），2萬4990元起。（Garmin提供）

Garmin以「斜槓青年」去定義全新推出的fenix 5 Plus系列，更請來同時身為國際設計師及三項鐵人運動員雙身份的Daniel Wong合作，推出設計款的限量表帶打造「智慧精品」定位，Daniel就笑說自己是Garmin多年的忠實用戶，「本來Garmin就是比較功能性的商品，所以這次的表帶設計上就用上搖滾、印花等時尚元素，與手表激起一點衝突感。」

Garmin x Daniel Wong的獨家限量表帶，均結合了設計師本來擅長的印花設計及狂野精神，共推出「探索」絲巾款、「逆境」印皮款及「堅定」金屬款，全系列3款、共限量27支，Daniel個人就最愛帶有搖滾風格的「堅定」金屬款，「因為我運動時會換膠表帶，平常就可換別的表帶款式，所以此次的表帶就是簡單的更換設計。」

而Garmin此次為台灣首次與設計師合作，不僅因為Daniel是Garmin的長期用家，也是因為符合此次實踐「帶的人是誰，就定義它是誰」的概念，而亞太行銷協理林孟垣就表示，fenix 5 Plus是上一代的延續，不僅講求手表該有的智慧功能，表帶及材質都是必須講究的，他也透露Garmin fenix 6系列最快將於明年下半年才有機會與消費者見面。

(中時 )