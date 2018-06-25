SOGO首辦九州展 金賞炸雞、筷捲燒登台

SOGO忠孝館九州展，大分「別府二十八萬石」角煮饅頭，每份100元。（SOGO提供）

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SOGO忠孝館九州展，福岡「中山食品」筷捲燒，每支110元。（SOGO提供）
SOGO忠孝館九州展，大分「吉吾」炸雞，100g、100元。（SOGO提供）
SOGO忠孝館九州展，大分「菊家」創作菓子銅鑼燒-彈珠汽水，每個120元。（SOGO提供）
SOGO忠孝館九州展，大分「湯布院五衛門」抹茶提拉米蘇，200g、125元。（SOGO提供）

遠東SOGO忠孝館31年來首度於明（26日）起至7月8日舉辦「日本九州美食展」，集合89家人氣美食及經典工藝品，50家初次亮相的美食、19家實演，其中，大分「別府二十八萬石」角煮饅頭，比刈包還厚實；福岡「中山食品」筷捲燒可單手拿，是邊吃邊逛的新式大阪燒；大分「吉吾」炸雞曾獲第5屆炸雞大賽「最高金賞」受賞，都是強力推薦的熱騰騰美食。

網美臉書、IG打卡不能錯過的甜食，強打職人現場製作的長崎「西善製菓鋪」舞岳卷；與顏值超高的大分「菊家」各式創作的菓子銅鑼燒，有布丁、起司大福、彈珠汽水、藻鹽奶油4種口味；以及使用上等黃豆粉搭配黑糖蜜的百年名店福岡「如水庵筑紫餅」。

活動期間持快樂購卡於SOGO忠孝館12F活動會館與11F日本商品展販售區，當日累滿2000元，即可過卡參加遨遊九州轉轉樂活動，有機會獲得九州雙人來回機票、廣島格蘭王子大飯店雙人住宿券等好禮，贈品共限量600份，送完為止。

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