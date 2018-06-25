強鹼脫硫渣回運台灣 金門縣府：快完了！

中鋼強鹼脫硫渣以「礦物細料」名義進口金門，引起民眾恐慌不安。縣議員陳滄江今天再赴堆置場勘查。（李金生攝）

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堆置現場地勢低窪，陳滄江憂心部分渣料隨雨水亂流。（李金生攝）
縣府則表示，全程密切監控業者回運台灣，預期再1至2船次即可全數完成。（李金生攝）

去年入侵金門的中鋼強鹼脫硫渣，引起民眾恐慌不安。縣議員陳滄江今（25）日再至堆置地點勘查，指現場地勢低窪，防滲措施又不盡理想，疑有部分渣料隨日前大雨亂流，對鄰近的白龍溪水源區造成汙染威脅。縣府則表示，全程密切監控業者回運台灣，預期再1至2船次即可全數完成。

陳滄江表示，這些原來堆積如山，總數估計近萬噸的脫硫渣料，美其名為「礦物細料」，實際為PH值高達12至12.5的強鹼中鋼爐渣，縣府在半年前就要求業者回運台灣，但至今仍未全部完成，作業效率讓人不滿。

陳滄江並表示，目前在金湖鎮郊區的堆置場，面積廣達350平方公尺，現場地勢低窪，但業者卻未做好防汙、防滲措施，在日前連續陰雨下，也讓人擔憂恐有部分渣料隨雨水亂跑，對附近的白龍溪水源區造成汙染威脅。

縣府則表示，縣府一開始即要求業者盡快回運，不得轉移他處，且暫置地方也應妥善覆蓋、貯存，避免造成環境汙染，並責成環保局實施環境監測，密切掌控狀況，若有污染事實，將逕依相關環保法規裁處。

縣府指出，目前業者已回運5船次，計311車次6728公噸，縣府在回運過程中，均由相關單位派員現場監控，預計再回運1至2船次應可全數完成。

(中時 )

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