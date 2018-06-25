槍擊要犯黃建偉逃亡15年　傳綁架台商勒贖3千萬在陸落網

2018年06月25日 20:32 中時電子報 吳家詮

潛逃中國15年餘，名列我10大槍擊要犯黃建偉，最近再度有動作，涉嫌今年四月在中國廣東省珠海地區涉嫌綁架台灣觀光客，跨海勒索數千萬贖金，直到得款後才釋回被害人。據傳我刑事局已與對岸公安機關聯繫，並得知黃嫌已落網，現正協調溝通，希望能把逃亡多年的前小南門幫幫主黃建偉引渡回台受審。

不過，我方刑事局對整起案情不願證實，表示還在了解中。

據警方資料顯示，2002年先後犯下桃園潑硫酸殺人案、教唆小弟開槍殺人案、槍擊立委、議員服務處等重大案件，綽號「矮仔」桃園小南門幫幫主黃建偉（56歲、多項殺人前科經法院判無期徒刑）當年經法院以「泯滅人性、犯案手法兇殘」，判處無期徒刑後潛逃中國消聲匿跡。

《全球華人台灣聯盟》網曾報導，新一代惡徒中，排名第1者叫黃建偉。黃綽號「矮仔」、身高才155公分，平時戴副大眼鏡，看來像極了尋常公務員，不僅顛覆「滿臉橫肉」的殺手刻板印象，甚至走在路上你可能都不會多注意他一眼。

文章中形容，「矮仔」殺人時可不是只要一槍斃命就好這麼簡單，他喜歡玩盡各種凌虐遊戲後，親眼看著被害者在痛苦中慢慢死亡才爽。此外，警方將其列為十大要犯，他卻反過來放話自己有一份「十大獵殺名單」，要抓他的警官都在內，囂張到不行。

據《蘋果》報導，一名台灣近年做生意有成的商人，年初前往中國旅遊，疑似行蹤遭潛逃中國的黃建偉掌握，剛下塌旅館就被黃嫌派小弟押上車帶走，黃嫌自稱跑路中國多年，生活過的並不好，加上已身背多條人命，要求富商跨海向台灣調數千萬元贖金才肯放人。

黃建偉要被害人打電話聯絡台灣友人，經被害人家屬和友人討價還價後，後來家屬只能籌到兩千多萬元台幣，後來黃嫌策畫以台灣地下匯兌：台灣交付贖款，業者洗錢中國支付贖金方式，順利拿到3千萬元贖金，拘禁控制被害人近1周後才釋放肉票，被害富商嚇得趕緊返台並向刑事局報案求救。

(中時電子報)