法總統、總理相繼訪陸 習近平大讚中法關係高水準

2018年06月25日 21:05 旺報 賴志昶

法國總理菲利普（Édouard Philippe）22日至25日對大陸進行正式訪問，於今（25）日於北京人民大會堂會晤大陸國家主席習近平，並在同日下午與大陸國務院總理李克強舉行會談。習近平指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和菲利普在半年內相繼訪陸，「體現了法方對發展中法關係的高度重視，體現了中法關係的高水平」。

習近平指出，當前世界正在發生深刻複雜變化，中方願同法方一道，不斷豐富中法全面戰略夥伴關係內涵，繼續做國家間相互尊重、合作共贏、交流互鑑的典範。

習近平強調，中法是全面戰略夥伴，雙方要強化夥伴意識，堅持相互信任、平等相待，尊重和照顧彼此核心利益和重大關切，「充分發揮中法各個對話交流機制和平台作用，增進相互了解，深化互信」；要著力深化務實合作，儘早落實已達成的各項合作共識和協議，發揮好重大項目的引領帶動作用，加快培育新的合作增長點。

習近平表示，中方讚賞法方願積極參與共建「一帶一路」的合作，願本著共商共建共享原則，實現「一帶一路」倡議同法國和歐盟發展戰略有效對接，「雙方要共舉多邊主義旗幟，堅持公平正義，共同維護國際關係基本準則」，中方願同歐方一道努力，推動中歐關係行穩致遠。

菲利普表示，馬克宏年初對大陸成功的訪問，再次彰顯了法中戰略合作的重要性。大陸既有長遠規劃，又能腳踏實地，發展成就令人欽佩；法國對法中關係充滿信心，願繼續深化兩國經貿、文化交流，推進民用核能、航空航天等戰略性合作」。

菲利普強調，「一帶一路」倡議是一個面向未來的合作設想，符合全人類的利益。法國在國際事務中堅持獨立自主的政策，在多邊主義面臨挑戰的今天，擁有穩定的合作夥伴非常寶貴，「法方願同中方共同致力於促進世界的和平與穩定，加強歐盟同中國的合作關係」。

(旺報 )