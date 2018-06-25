文化快遞》艋舺龍山文創B2 文化記憶的生產與創新平臺

2018年06月25日 20:42 中時電子報 臺北市政府文化局

以「戲棚」後臺為複合式表演藝術體驗的文創空間。

「秘密基地╱KARAT手指滑板」透過推廣手指滑板，讓有興趣的民眾一起參與。

「匠藏工坊」透過設計與臺灣各地域的百工職人交流，讓大家可以認識竹藝品。

艋舺龍山文創B2（以下簡稱龍山文創）於2016年12月成立，初期以體驗式學習型文創基地為基礎，將萬華本身的內涵與文化轉化為創作者的養分，以培養在地設計師、藝術家、創作者為主要任務，並發展在地品牌，以導覽、藝文表演、互動工作坊等，讓民眾與遊客參與及體驗，發掘萬華的文化與文創能量。現將持續展示傳統技藝、傳統戲劇、文創工藝等多元面向的萬華百態。

發掘萬華的文化與文創能量

龍山文創今年5月起，由恆冠創意團隊營運管理，延續原先定位，以探索文創產業未來趨勢，建立文化轉譯創作及文化記憶的生產與創新平臺為目標，驅動在地工藝轉型，從創作的生產與支持為出發，進而創建藝術家與群眾互動的媒合通路。目前已有常態演出，未來將逐步加入策展模式，導入在地田野調查與文化研究為本的街區意識探尋與凝聚，並以文史導覽帶動地區知識的轉譯，以傳藝表演結合當代戲劇與多媒體跨域展示，帶動在地藝文團隊發展的舞臺，達到推動西區再生與區域轉型的示範型文創基地。

7月起，以公開徵選加入的團隊逐步到位，包含萬華表演藝術團隊「曉劇場」、視覺藝術策展團隊「FLUXX PROJECTS」、青少年次文化團隊「秘密基地╱KARAT手指滑板」、竹工藝團隊「匠藏工坊」、戲劇服飾體驗「戲棚SEEBOX」等各式不同的文創、視覺藝術與表演藝術團隊，未來也期許各式不同的多元團隊加入。

5個新進駐店家 各展特色

「曉劇場」於2006年成立，今年6月進駐龍山文創，他們以劇場職人為概念，藝文推廣作為目標，並以劇本導讀、讀劇講座、戲劇呈現為主軸，向民眾介紹表演藝術的形式與特色，並由「擺渡艋舺社區戲劇班」進駐，讓一般民眾與年齡相近的學員共同感受與親近劇場的魅力。作品以文學改編、社會議題的關懷與創作，以及城市系列為主。近年進駐萬華，曾訪談萬華街友與性工作者，記錄萬華的生命故事。透過演出，更加了解生活的土地，讓劇場回歸日常、平凡。

「FLUXX PROJECTS」關注萬華在地的場域精神、群眾對話，在新媒體藝術情境中凝視舊城區域，並深耕其歷史背景，貼近萬華當地住民生活樣貌。開幕首展《河域邊界》以地景作為藝術場域之關照，一窺社會環境流動之外，對於地方的想像重新觀看；藉由視點漫遊、移動起伏、觀覽穿透於河域的流動元素，以凝聚的復甦思想與激活環境力量，省思河域在城市中扮演的角色。藉由藝術語言表達的地方感，動態影像透過高空角度，來鳥瞰河域輿圖之際，進一步串連出艋舺應有的河流生命力。

「秘密基地╱KARAT手指滑板」集結手指滑板及街頭文化的活動推廣空間，多座手指滑板公園開放民眾體驗，並結合駐場選手的免費教學。除展示臺灣及歐美手指滑板的商品以及道具，另有噴漆顏料MTN94專櫃，將定期舉辦次文化聚會、展覽、工作坊以及手指滑板競技比賽。

「匠藏工坊」透過臺灣各地工匠手作工藝的跨界交流互動，將傳統轉化為東方現代生活價值與美學，將老師傅的傳統技藝加入設計，重新開發成珍貴的收藏，並以竹工藝作為出發，並引進日本工藝品牌共同進駐。

「戲棚SEEBOX」結合吳亮儀衣文創傳統戲劇衣著設計，以模仿戲劇後臺的概念引領觀眾走進戲劇後臺，從演員的梳化休息室到服裝衣著的打扮，最後於體驗環境攝影棚留下劇照，彷彿置身劇棚後臺，融入劇場生活品嘗茶點、手作工藝、人文雅集，扮演劇中角色體驗戲棚文化。

艋舺龍山文創B2

時間│週二至週日11:00～19:00

地點│臺北市萬華區西園路一段145號B2

電話│02-2302-1598

臉書│艋舺龍山文創B2

(中時電子報)