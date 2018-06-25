世足》6隊晉級8隊出局 阿根廷與德國續命

克羅斯的致勝自由球替德國保住晉級生機。（路透資料照）

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中時電子報

俄羅斯世足賽各小組賽都已進行完前兩輪賽事，目前為止包含英格蘭、比利時、俄羅斯、烏拉圭法國與克羅埃西亞共6隊已順利晉級16強淘汰賽，而遭到淘汰的8支球隊當中又以波蘭種子隊最令人意外。

世足賽即將進入最火熱的小組第三場賽，所有分組的球隊都將在同時一場出賽，主要目的就是為了怕出現挑選對手的局面。然而還是有不少強隊憑藉的2連勝率先晉級，已拿到16強門票的6隊又已比利時和法國是小組賽種子球隊，而俄羅斯則是挾著地主優勢成功闖關，克羅埃西亞則在豪門阿根廷內鬨下提前出線，烏拉圭和英格蘭更是在蘇亞雷斯、肯恩的領軍下昂首晉級。

已確定淘汰的8隊分別是A組埃及、沙烏地阿拉伯、B組摩洛哥、C組祕魯、E組哥斯大黎加、G組突尼西亞、巴拿馬以及H組波蘭。

B組葡萄牙、西班牙與伊朗3隊將在最後一輪拚搶2張門票；C組澳洲雖仍有一線生機，可惜機率不高；D組阿根廷不但要擊敗奈及利亞，還要期盼克羅埃西亞幹掉冰島，才能驚險闖關；E組巴西與瑞士雖然4積分在手，但巴西在小組賽最後一站將碰到塞爾維亞，一旦落敗就有可能抱憾出局。

F組可說是形勢罪詭辯的小組，墨西哥2連勝6積分都還無法確保晉級，2連敗的韓國都還有晉級希望，因為有可能3隊2勝1敗，或是3隊1勝2敗的局面，不過可確定的是，如果德國在小組賽最後一戰能贏韓國2球以上、墨西哥與瑞典之戰不輸，就可以攜手晉級。H組同樣充滿變數，日本、塞內加爾與哥倫比亞都1勝在手，但波蘭有可能在與日本支戰扮演狙擊手的角色，塞內加爾和哥倫比亞對決，勝者晉級。

(中時電子報)

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