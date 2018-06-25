男星也趕王妃熱 Jay Z、羅比都穿GIVENCHY

2018年06月25日 20:45 中時 陳張眾

嘻哈歌手Jay Z和天后老婆碧昂絲，亦選擇與GIVENCHY合作打造《On the Run II》巡迴演唱會之華麗裝容。（GIVENCHY提供）

前偶像男團「一世代」成員哈利史戴爾斯，穿上由GIVENCHY打造的全黑訂製西裝登台獻唱，絲緞材質表面綴飾閃電狀水晶圖騰，凸顯他的獨特舞台魅力。（GIVENCHY提供）

實力派歌手山姆史密斯日前在個唱中，即選穿一件GIVENCHY 2018秋冬系列延伸款oversized紅色雙排釦大衣，搭配黑白圖騰絲質襯衫與黑褲，帥氣十足。（GIVENCHY提供）

在上個月哈利和梅根的皇室婚禮後，由英籍創意總監Clare Waight Keller操刀的法國品牌GIVENCHY，儼然已成了當今最炙手可熱的品牌之一，不僅女星們爭相選穿，連男星也開始加入搶衣戰局，鮮明形象與強大氣場，十分適合舞台表演裝著。

日前英國歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）即在2018 FIFA世界盃開幕典禮上，即以一襲品牌2018早秋紅色豹紋西裝現身，展現狂野爆發力；嘻哈歌手Jay Z和天后老婆碧昂絲，亦選擇與GIVENCHY合作打造《On the Run II》巡迴演唱會之華麗裝容，設計師藉用2018春夏高訂系列靈感，為這對站在金字塔頂端的權力夫妻，打造出一白一黑的互補禮服。

前偶像男團「一世代」成員哈利史戴爾斯（Harry Styles），也穿上由品牌打造的全黑訂製西裝登台獻唱，絲緞材質表面綴飾閃電狀水晶圖騰，凸顯他的獨特舞台魅力；而英國實力派歌手山姆史密斯（Sam Smith），在瘦身成功後更勇於嘗試不同風格，日前他在加拿大個唱中，即選穿一件GIVENCHY 2018秋冬系列延伸款oversized紅色雙排釦大衣，搭配黑白圖騰絲質襯衫與黑褲，帥氣十足。

(中時 )