黃仲崑貼Nu Bra竟落得「水上漂」 與傅孟柏全裸相見

2018年06月25日 20:55 中時 徐桐炘

陳大天、傅孟柏、蕭雅全和易智言在台積電電影藝術講座暢談拍片花絮。（鏡象電影提供）

黃仲崑和傅孟柏在國片《范保德》飾演一對父子，需赤裸相見泡溫泉談心，傅孟柏還在澡堂為黃仲崑刷背，劇組原安排「保護措施」，請2人貼Nu Bra（隱形胸罩）避免重點部位走光，但因為水中浮力太大，隱形胸罩經常不受控制漂浮在水面，黃仲崑從水中站起來時甚至一度漂走，拍攝現場氣氛原先有點沈重，但工作人員見狀全都爆笑出來，演員為避免再鬧笑話，加上劇組只有男性，最後2人決定大膽全裸上陣。

傅孟柏表示黃仲崑是硬底子演員，第一次見面時擔心對戲起來壓力很大，後來發現對方十分親切，接著又到日本取景，一起拍攝坐電車、洗溫泉和雪景散步等畫面，2人「日久生情」，逐漸培養出真正的父子情，傅孟柏回想住旅館時，黃仲崑一早還親自敲他的門說：「起來吃早餐了！」就像對待自己兒子般貼心，讓傅孟柏徹底感受到父愛。

陳大天雖戲份不多，但和龍劭華飾演的父子檔相當吸睛，2人在片尾有場酒店鬥毆戲，陳大天表示該場戲有許多真打畫面，他在演出前心情頗緊張，但看到龍劭華排練時非常驚訝：「龍哥一派輕鬆！」最後龍劭華拍一次就通過，也讓他驚嘆老戲骨的實力，可惜最後被剪掉不少。該片8月17日上映。

(中時 )