中職選秀名單揭曉 具大聯盟經驗李振昌最大咖

李振昌投身中職選秀，搖身選秀狀元大熱門。(截自李振昌粉絲團)

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中時電子報

中華職棒年度選秀會名單25日揭曉，通過測試的33人、加上通過資格審核的55人，共88人投身選秀，人數追平中職史上第3多紀錄，其中上過大聯盟的李振昌，是這份名單中資歷最顯赫的好手，另還有曾待過印地安人小聯盟的陳品學、平鎮高中王牌古林睿煬等，備受矚目的球員不少。

今年選秀投手有39人參加、捕手10人、內野手22人、外野手17人。扣除通過測試的球員，16人以國手資歷參選，22人以高中應屆畢業資格參加、13人獲球團推薦，李振昌是以專案參加；台南市成棒隊的內野手王偉傑、綺麗珊瑚內野手陳少偉及國立體大外野手王詩聰，則是在業餘甲組得獎符合資格。

其中有旅外資歷的球員，共有4人，除了李振昌及陳品學，還有外野手林驛騰(原名林家慶)及到日本獨立聯盟打拚、曾被譽為「穀保小霸王」的投手張竣龍。參選的16名國手中，包括2016年U23世界杯國手廖乙忠、賴智垣、高宇杰，以及去年世大運中華隊的王正棠等人。

其中，以國手資格報名選秀的張皓緯，去年就曾參加選秀，但鎩羽而歸，這次相隔1年，再度一拚圓夢機會。高中生最受矚目的，莫過於平鎮投捕搭檔古林睿煬及戴培峰，另還有阻殺功力了得的興大附農捕手李丞齡、穀保王牌投手李承風。

去年多達96人選秀，打破中職史上最多選秀人數紀錄，最後63人中選；今年狀況會如何，值得期待。選秀會將於7月2日晚間6點，於台中好運來洲際宴展中心登場，當天開放250名球迷進場，報名詳情將公布在中職臉書粉絲團。若無法到現場，也可以透過轉播觀看選秀會。

(中時電子報)

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