劉詩詩髮飾28變！陳偉霆亂斷句直戳她笑點

2018年06月25日 21:10 中時 林淑娟

劉詩詩。（八大）

劉詩詩、陳偉霆。（八大）

陳偉霆。（八大）

八大電視今年購入多檔戲劇強片，下半年度將推出林依晨的《老男孩》、張鈞甯《溫暖的弦》等劇，並由劉詩詩、陳偉霆主演的古裝作品《醉玲瓏》打頭陣。戲裡兩人在雙時空談情說愛的情節，新鮮感十足。該劇還有另一個吸睛焦點，是劇組重金邀請到大師級人物張叔平擔綱造型設計。劉詩詩表示，光是頭髮造型就設計了50、60頂，實際上劇中用了28個變化都沒有重覆，非常厲害。

劉詩詩談到角色性格時表示：「我跟女主角相似的地方，是在比較堅持自己想要的事情、要做的事，屬於都有一顆堅定的心。」戲裡以雙時空鋪陳，在第一時空因是「聖巫女」背景，劉詩詩詮釋得端莊沈穩，但掉進第二時空後，形象一百八十度大轉變，成了靈動可愛的女人，甚至會俏皮指撫陳偉霆臂膀，挑逗男主角，讓網友們開玩笑形容「巫女變汙女」。

與來自香港的陳偉霆首次合作，劉詩詩表示兩人相處輕鬆愉快，溝通很順暢，他說話很直，挺好的。陳偉霆表示，劉詩詩雖然屬於慢熱型，但她是專業演員，而且人很好又善良，「戳到她的笑點，她會停不下來」，有場與劉詩詩的對手戲，陳偉霆先練習台詞「此乃歸離劍，是我母妃所贈，我從『小便』…帶在身邊」一講完，身旁的劉詩詩忍不住大笑，一頭霧水的陳偉霆，不知自己亂斷句，鬧了笑話。

在劇組現場，劉詩詩笑說：「我給他湯喝，他就會給我吃的。」兩人常互相提供美食。拍攝場景有時高高低低，陳偉霆會搭著手接她下來，安全了他才會走開。《醉玲瓏》27日起，每週一至五晚間8點在八大第1台播出。

(中時 )