拍板！保育類動物調整 台灣獼猴等8種降為一般類

2018年06月25日 21:28 中時 廖德修

農委會林務局今召開野生動物保育諮詢委員會，經過熱烈討論後進行現有保育類野生動物名錄調整，共有17種由一般類調升為保育類或珍貴稀有類。但也有8種由保育類降級為一般類，包括台灣獼猴、山羌、白鼻心、眼鏡蛇、龜殼花、雨傘節、短肢攀蜥、大田鷸，其中又以台灣獼猴最受矚目。

林務局長林華慶表示，台灣獼猴、山羌、白鼻心等動物在保育等級的調整，主要是根據牠們在野外族群的生態現況，絕非因為農損。且經過詳細調查後，參與的學者也確認調降等級並不致影響族群數量，更不會造成絕種。再以台灣本島目前畫設的各類保護區而言，總共佔了全島總面積的45％，不只是台灣獼猴，其他野生動物在這些區域內同樣受到保護，因此以棲地而言已相當足夠。

林華慶強調，近來民眾有所誤解，以為台灣獼猴被降低保護等級是因長期破壞農作物所致，其實這是兩回事，農損並不在考量的範圍，那是另一個要解決的問題。即使是保育類動物，只要農民申報農損狀態，仍可依法處置，並非完全不能捕捉、宰殺。相對的，即使等級調降後也不代表就不受法律保護，民眾仍不得任意捕殺野生動物，尤其是大規模的商業獵捕。

東海大學教務長、生命科學系教授林良恭表示，這次調整各種動物的保護等級，確實是經過完整調查，至於各種族群的數量並不容易正確算出，但像台灣獼據、白鼻心的數量確實夠龐大，建議可從保育類除名，調降為一般類動物。但也不代表就沒有任何保護措施，仍會受到相關動物保護法令的規範，民眾若任意獵捕仍會受罰。

林良恭說，目前台灣獼猴的分布主要在海拔500至3000公尺，大致上從北到南都有其族群分布。北部較少，新竹、苗栗以南就常見其蹤影，越往中南部、東部數量越多，尤其花東地區，推估全台約25至30萬隻，日本自估約有20萬隻獼猴。

林華慶說，以目前台灣的公民素養而言，調降某些動物的等級，應不致造成台灣獼猴等野生動物大量遭到捕殺，這一點他很有信心。

(中時 )